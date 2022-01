Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" Fabio Cannavaro miał już podjąć decyzję, co do pracy w Polsce. Szkoleniowiec z Półwyspu Apenińskiego nie będzie następcą Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Włoski trener, a w przeszłości znakomity piłkarz, podobno czeka na inną ofertę.

W weekend włoska prasa szeroko rozpisywała się o podróży Cannavaro do Warszawy na rozmowy z szefem PZPN Cezarym Kuleszą. "La Gazzetta dello Sport" podkreślała, że kiedy spotkali się w sobotę, Cannavaro zdał sobie sprawę z tego, że nie są to tylko konsultacje z różnymi trenerami, bo Kulesza jest "absolutnie zdeterminowany", by powierzyć mu kierowanie polską reprezentacją.

ZOBACZ TAKŻE: Cezary Kulesza specjalnie dla Polsatu Sport o wyborze selekcjonera!



Teraz największa włoska gazeta sportowa, poinformowała, że piłkarski mistrz świata z 2006 roku, odmówi PZPN-owi. Po zastanowieniu się Cannavaro uznał, że woli pracować na co dzień w klubie. Podobno słynny Włoch liczy na angaż w jednym z klubów Premier League.



Pochodzący z Neapolu 48-letni Cannavaro, to były zawodnik Napoli, Parmy, Interu Mediolan, Juventusu Turyn, Realu Madryt i Ah Ahli Dubaj, 136-krotnego reprezentanta Włoch, wybranego w plebiscycie Złota Piłka na najlepszego gracza globu w 2006 roku, w którym sięgnął ze "Squadra Azzura" po tytuł mistrza świata. Poza pracą w Chinach, w tym prowadzeniem tamtejszej drużyny narodowej, Włoch prowadził klub z Arabii Saudyjskiej.



Pod koniec roku PZPN rozwiązał kontrakt z Paulo Sousą, który był selekcjonerem Biało-Czerwonych niespełna rok. Portugalczyk, który ma zapłacić polskiej federacji odszkodowanie, natychmiast podjął pracę w brazylijskim Flamengo Rio de Janeiro.



Wybór nowego trenera reprezentacji zarząd PZPN ma zatwierdzić 19 stycznia. Pod koniec marca drużynę narodową czekają dwustopniowe baraże o awans do mistrzostw świata w Katarze. Pierwszym rywalem będzie na wyjeździe Rosja, a w razie zwycięstwa Biało-Czerwoni w decydującym spotkaniu podejmą Szwedów lub Czechów.

A.J., Polsat Sport