W obecnych rozgrywkach Ligi Mistrzów polski zespół ma w dorobku dwa zwycięstwa bez straty seta - z bułgarskim Hebarem Pazardżik i belgijskim Knack Roeselare. Wicemistrzowie Niemiec zaliczyli na razie falstart. Oba mecze przegrali 2:3. Byli minimalnie gorsi zarówno w Bułgarii jak i u siebie w spotkaniu z mistrzami Belgii.

Nic więc dziwnego, że siatkarze VfB Friedrichshafen do starcia z rozpędzonymi mistrzami Polski nie przystąpią w roli faworytów. W sobotę (08.01) jastrzębianie wygrali dziewiąty mecz z rzędu bez straty seta, wliczając w to spotkania w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski. Tym razem nie dali żadnych szans Stali Nysa. Praktycznie nie do zatrzymania jest Tomasz Fornal (MVP ostatniego spotkania). Znakomite recenzje zbierają również Benjamin Toniutti i Jan Hadrava.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a mistrzowie Polski są bardzo głodni sukcesów, szczególnie na parkietach europejskich. Aby myśleć o najwyższych laurach, takie mecze jak ten czwartkowy muszą po prostu wygrać.

Transmisja spotkania VfB Friedrichshafen - Jastrzębski Węgiel w czwartek 13 stycznia w Polsacie Sport. Początek o 19:50.



Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KG, Polsat Sport