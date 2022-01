Zdaniem norweskich mediów tamtejszy klub FK Haugesund przyjął we wtorek ofertę Lecha Poznań w sprawie transferu do drużyny lidera polskiej ekstraklasy piłkarskiej 22-letniego napastnika Kristoffera Velde.

Według informacji portalu informacyjnego „Nettavisen”, norweski piłkarz, dwukrotny reprezentant kraju do lat 18, był widziany we wtorek na lotnisku Gardermoen w Oslo w drodze do Polski na testy medyczne.

Portal, powołując się na swoje źródła podał też kwotę transferu, która ma oscylować wokół 10 milionów koron, czyli miliona euro. 22-letni Velde, który najczęściej występuje na pozycji lewoskrzydłowego, w dotychczasowej karierze grał w barwach FK Haugesund. W klubie, którego jest wychowankiem rozegrał 119 meczów, w których strzelił 27 goli i zanotował 24 asysty. Norweg jest dwukrotnym reprezentantem swojego kraju U-18. Co ciekawe, w jednym meczu zagrał przeciwko Polsce. Wówczas Norwegia wygrała 2:0.

A.J., PAP, Polsat Sport