W listopadzie 2021 roku, kiedy po dwóch i pół roku współpracę z klubem zakończył Grek – Vangelis Koutouleas, w IBB Polonii Londyn pojawił się wakat na stanowisko trenera. Jego miejsce zajął Grzegorz Niski, który poprowadzi aktualnego Mistrza Anglii do końca sezonu 2021/22. Równocześnie pozostanie on szkoleniowcem młodzieży w Akademii Pro Volley.

Grzegorz Niski jest byłym siatkarzem i trenerem siatkówki. Do 2014 roku był jednym z wiodących zawodników IBB Polonia, następnie przez kilka sezonów prowadził treningi dla dzieci organizowane pod patronatem klubu. Przez ostatnie kilka lat ograniczył swoje zaangażowanie w czynne prowadzenie zajęć, ale z siatkarskim światem cały czas był na bieżąco. Do IBB Polonii powrócił we wrześniu 2021 roku, by prowadzić zajęcia w akademii pod nieobecność trenerów, którzy w tym czasie przebywali na zgrupowaniu w Bełchatowie. W swojej roli odnalazł się bardzo dobrze, a młodzież szybko nawiązała z nim świetny kontakt. W pracy z uczniami wykorzystuje umiejętności nabyte nie tylko w czasie kariery zawodniczej, ale również podczas pracy jako nauczyciel WF-u. Rola szkoleniowca pierwszej drużyny jest dla niego nowym wyzwanie, a do zadań, które czekają go w tym roku podchodzi z optymizmem. Ma pomysł i dużą motywację, aby wydobyć z drużyny wszystko co najlepsze. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z głównych celów IBB Polonii Londyn w sezonie 2021/22 jest budowanie składu pierwszej drużyny w oparciu o młodzież z akademii Pro Volley, Grzegorz Niski zdaje się być najbardziej odpowiednią osobą do objęcie stanowiska.

Nowy trener IBB Polonii Londyn od początku sezonu 2021/22 angażował się w funkcjonowanie drużyny i u boku Vangelisa Koutouleasa zajmował miejsce na ławce trenerskiej podczas rozgrywek w lidze angielskiej. Zna realia siatkówki na Wyspach Brytyjskich, dlatego z łatwością przychodzi mu adaptacja do specyfiki pracy. Polak do nadchodzącego sezonu podchodzi z entuzjazmem i jest gotowy na kolejne wyzwania, które czekają i jego, i drużynę w nowym roku., Wydarzeń siatkarskich zapowiada się sporo. Już od stycznia ruszają rozgrywki młodzieżowe – Junior Grand Prix, po przerwie powraca także Super Liga, Puchary Anglii oraz liga londyńska.

– Swoją przygodę z IBB Polonią Londyn zaczynałem lata temu i od tego czasu cały czas byłem blisko z klubem. Nawet wtedy gdy już przestałem trenować, a było to około osiem lat temu, starałem się pomagać mojemu ukochanemu zespołowi. Bardzo się cieszę, ze znowu jestem częścią IBB Polonia i czynnie uczestniczę w jej rozwoju. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Cztery miesiące temu zacząłem pracować w Akademii Pro Volley w zastępstwie, a teraz zostałem pierwszym trenerem seniorskiego teamu. Nowa rola na pewno spowoduje, że to będzie bardzo trudny rok, ale ja lubię takie wyzwania. Właściciel IBB Polonii i zarząd zadecydowali o zmianie systemu prowadzenia pierwszej drużyny. Teraz skupiamy się na budowie zespołu z naszych wychowanków. Moim celem jest dokończyć sezon w oparciu o juniorów, których trenuję w Akademii. Mamy uzdolnioną młodzież, dlatego chciałbym też żeby chłopcy nie tylko grali w seniorskich rozgrywkach, ale także mierzyli się ze swoimi rówieśnikami i finalnie zdobyli mistrzostwo Anglii Juniorów U18. – powiedział Grzegorz Niski, nowy trener IBB Polonii Londyn.

– Cieszę się, że Grzegorz wrócił do naszej drużyny – mówi Bartek Łuszcz, prezes IBB Polonii. – We wrześniu, kiedy został trenerem w Akademii Pro Volley, a teraz obejmuje kolejną rolę. W tym sezonie, na ligowych parkietach stawiamy przede wszystkim na młodzież, dlatego uważam, że jest on odpowiednią osobą, by prowadzić dalej zespół pierwszej drużyny i przygotować młodych adeptów siatkówki do seniorskich siatkarskich realiów. Na jego korzyść przemawia także to, że bardzo dobrze zna wszystkich zawodników, z którymi będzie pracował w nadchodzących miesiącach. Grzegorz to człowiek, na którym można polegać, świetny organizator i człowiek pełen pasji. Oddał wiele lat swojego życia IBB Polonii grając jako rozgrywający. Teraz z radością witamy go na ławce. Trzymamy kciuki za jego nową rolę i życzymy powodzenia.

KN, Informacja prasowa