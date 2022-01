Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się w ramach El Clasico w październiku w La Liga. Real wygrał pewnie na Camp Nou 2:1, a honorowego gola dla Barcy strzelił w doliczonym czasie gry Sergio Aguero. W związku z problemami zdrowotnymi Argentyńczyk zakończył przed kilkoma tygodniami karierę, a Duma Katalonii w tym czasie przeszła dużą metamorfozę.

Nowym szkoleniowcem został Xavi, dla którego będzie to pierwszy klasyk w roli trenera. Po raz pierwszy od dawna legendarny pomocnik Barcelony będzie miał komfort przy ustalaniu składu - z zawodników, którzy ostatnio grać nie mogli, w kadrze znaleźli się m. in. Pedri czy Ansu Fati. Do Rijadu wybrał się również nowy nabytek Barcelony Ferran Torres, który wreszcie został zarejestrowany jako piłkarz Dumy Katalonii.

Faworytem rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej półfinału Superpucharu będą jednak Królewscy, którzy w ligowej tabeli wyprzedzają odwiecznego rywala o 17 punktów. W fantastycznej formie są Karim Benzema oraz Vinicius Junior, a w defensywie świetnie wygląda współpraca Davida Alaby i Edera Militao. Carlo Ancelotti przestrzega jednak przed lekceważeniem przeciwnika.

- Klasyki są zawsze wyrównane, bez względu na pozycje w tabeli obydwu drużyn. Tak samo było w przypadku październikowego meczu - mówi włoski szkoleniowiec Realu.

W ostatnich pięciu klasykach Barcelona nie wygrała ani razu, cztery razy przegrywając z Królewskimi. Xavi wierzy jednak w niespodziankę w Rijadzie. - Dla nas to może być punkt zwrotny. Awans do finału i zdobycie trofeum dałoby naszemu projektowi wiarygodność. Dla nas to wyzwanie. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Klasyki są nieprzewidywalne - uważa trener Barcy.

W drugim półfinale Atletico Madryt zmierzy się z Athletikiem Bilbao w czwartek. Zwycięzcy półfinałów zagrają w niedzielnym wielkim finale.

