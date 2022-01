Portugalski piłkarz Andre Martins przeniósł się z Legii Warszawa do izraelskiego zespołu Hapoel Beer Szewa - poinformował nowy klub prawie 32-letniego pomocnika.

Portugalczyk związał się z Hapoelem umową na półtora roku.

W Legii Andre Martins występował od 2018 roku po transferze z Olympiakosu Pireus. Łącznie w barwach aktualnego mistrza Polski zagrał w 128 spotkaniach, z czego 94 ligowych, w których zdobył dwa gole. W obecnym sezonie nie należał do podstawowych zawodników, a trener Aleksandar Vukovic nie zabrał go na zimowe zgrupowanie do Dubaju.

Legia po 19 kolejkach ekstraklasy zajmuje 17., przedostatnie miejsce w tabeli. Hapoel Beer Szewa jest drugi, z punktem do straty do prowadzącego Maccabi Hajfa.

MC, PAP