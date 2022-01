Nikola Grbić został w środę selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy. Na decyzję PZPS zareagował Gino Sirci. – Zostanie z nami – zapewnił właściciel klubu Sir Safety Perugia, w którym na co dzień pracuje serbski szkoleniowiec.

Jak wiadomo, właściciel klubu Sir Safety Perugia, nie był zwolennikiem łączenia pracy Grbicia w klubie i w reprezentacji. Z wywiadu udzielonego po decyzji PZPS wynika jednak, że pogodził się z tą sytuacją.

– Wolałbym, żeby Grbic trenował tylko Perugię, jednak wyszło inaczej. Przyznam, że nie skaczę z radości, ale i tak nadal będziemy dobrze sobie radzić – powiedział Sirci w rozmowie z Corriere dell'Umbria.

– Jesteśmy w trakcie sezonu i zrobi wszystko, co w jego mocy. Zapewnił mnie o tym, a ja w to wierzę, bo on jest człowiekiem, który dotrzymuje słowa – przyznał.

Grbić pracował w Perugii w sezonie 2014–15, a w 2021 roku ponownie objął tę drużynę. Ma podpisany kontrakt również na następny sezon – 2022/23. Pojawiło się więc pytanie, czy po objęciu Polaków, serbski trener pozostanie w klubie na kolejne rozgrywki. Sirci rozwiał wątpliwości.

– Zostanie z nami – zaznaczył właściciel Perugii.

RM, Polsat Sport