Koloseum powraca po krótkiej przerwie. Transmisja TV i stream online

Sporty walki pomału budzą się do życia po świąteczno-noworocznej przerwie. W najbliższy weekend odbędzie się gala UFC Apex w Las Vegas. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Calvin Kattar (22-5, 11 KO, 2 SUB) i Giga Chikadze (14-2, 9 KO, 1 SUB). Będzie to pierwsza impreza największej organizacji świata w 2022 roku. W Polsce dojdzie z kolei do gali KSW 66.

W bieżące wydarzenia w świecie mieszanych sztuk walki widzów Polsatu wprowadzi gość pierwszej części magazynu Koloseum - ekspert naszej stacji Tomasz Marciniak. Obok niego w studiu zasiądzie Michał Andryszak, który obecnie jest zawodnikiem Fight Exclusive Night. Andryszak (22-10-1NC, 14 KO, 7 SUB) wystąpi w walce wieczoru gali FEN 38, która 22 stycznia odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Jak reprezentant ANKOS MMA Poznań czuje się przed debiutem w klatce FEN?

Przed pierwszą galą UFC w tym roku wrócimy jeszcze do wydarzeń z poprzednich 12 miesięcy, a Bartłomiej Stachura zaprezentuje najefektowniejsze ubiegłoroczne nokauty w Ultimate Fighting Championship. Ponadto odwiedzimy na treningu zawodnika wagi półciężkiej Michała Oleksiejczuka, który wróci do oktagonu UFC w marcu podczas gali UFC 272, a jego rywalem będzie Dustin Jacoby.

Łukasz Jurkowski i Paweł Wyrobek porozmawiają wraz z gośćmi o czekającej nas gali Babilon MMA 27, która odbędzie się 28 stycznia w Skierniewicach. Nasz reporter Igor Marczak przeprowadzi rozmowę z bohaterem walki wieczoru Łukaszem Sudolskim.

W części bokserskiej pojawi się Przemysław Saleta, a tematów do dyskusji z pewnością także nie zabraknie. Jednym z nich będzie najbliższa gala Top Rank.

Transmisja TV i stream online od 20:15 w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport