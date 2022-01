Koszmar Drągowskiego! Fatalny błąd i czerwona kartka (WIDEO)

Bartłomiej Drągowski nie zaliczy do udanych powrotu do składu Fiorentiny. W czwartkowym meczu 1/8 finału Pucharu Włoch z SSC Napoli polski bramkarz najpierw popełnił błąd przy utracie gola, a zaledwie kilka minut później ujrzał czerwoną kartkę.

Dla Drągowskiego starcie z Napoli było pierwszym od 3 października, kiedy to zmierzył się w Serie A z... Napoli. Następnie kontuzja mięśniowa sprawiła, że 24-letni golkiper pauzował do końca roku. Pojawił się kadrze Fiorentiny 10 stycznia, a kilka dni później było mu dane wystąpić w Coppa Italia.

Powrotu po kilkumiesięcznej przerwie nie będzie jednak miło wspominał. Wszystko co najistotniejsze miało miejsce w końcowych minutach pierwszej połowy. Zaczęło się pomyślnie dla jego zespołu, ponieważ w 41. minucie prowadzenie przyjezdnym dał Dusan Vlahović. Były to miłe złego początki.

W 44. minucie do wyrównania doprowadził Dries Mertens. Ewidentnie przy utracie gola zawinił Drągowski, ale nie był to koniec koszmaru. W doliczonym czasie gry Polak nie porozumiał się z defensorem, który chciał odegrać do niego piłkę głową. Ten opuścił pole karne i chcąc uratować sytuację powalił nadbiegającego rywala. Za to przewinienie słusznie otrzymał czerwoną kartkę.

Warto zaznaczyć, że to druga czerwona kartka dla Drągowskiego w tym sezonie. Pierwszą ujrzał już w 16. minucie spotkania z AS Roma na inaugurację sezonu Serie A.

KN, Polsat Sport