Spotkanie mistrza Polski z wicemistrzem Niemiec zostanie rozegrane w Neu-Ulm. Polski zespół jest liderem grupy po zwycięstwach bez straty seta z bułgarskim Hebarem Pazardżik i belgijskim Knack Roeselare. W efekcie przed trzecią kolejką Champions League polski zespół jest liderem grupy A.

Australijczyk był trenerem jastrzębian w latach 2015-2018, zdobył z nimi brązowy medal w PlusLidze w 2017 roku i do dziś ciepło wspomina pobyt w tym klubie. Ekipa z Friedrichshafen przystąpi do czwartkowego starcia po długiej przerwie, spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Cały zespół trafił na kwarantannę i do treningów wrócił dopiero we wtorek.

- Ciężko powiedzieć, jaki poziom gry zaprezentujemy. Nawet pomijając już kwarantannę, to ostatnie spotkanie rozegraliśmy 19 grudnia zeszłego roku. Jednocześnie wiem, że moi zawodnicy będą zmotywowani po tygodniu spędzonym w domu, a także ze względu na perspektywę gry w Lidze Mistrzów i na rywala – zapowiedział szkoleniowiec, cytowany w klubowych mediach.

Jastrzębianie, prowadzeni przez Włocha Andreę Gardiniego, wygrali ostatnie dziewięć spotkań (ekstraklasa, Liga Mistrzów, Puchar Polski) bez straty seta. W środę przed południem mistrzowie Polski dotarli do Monachium, skąd autokarem udali się do Neu-Ulm. Czwartkowy mecz, z powodu obostrzeń sanitarnych, zostanie rozegrany przy pustych trybunach.

Transmisja meczu VfB Friedrichshafen - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 19:50.

A.J., PAP