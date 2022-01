- To będzie ciekawa walka. Ja i on zrobimy wszystko, aby ta walka dostarczyło kibicom emocji - powiedział w programie "Koloseum" Nikodem Jeżewski. 29-latek wystąpi w walce wieczoru Polsat Boxing Promotions 5. Jego przeciwnikiem będzie Artur Mann. Gala odbędzie się 19 lutego we Wrocławiu.