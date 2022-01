W 1/8 finału Pucharu Włoch ekipa AC Milan zmierzy się z Genoą. Dla Rossonerich to pierwszy mecz w tych rozgrywkach w tym sezonie. Kto awansuje do kolejnej rundy? Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Jeszcze parę lat temu oba kluby kojarzyły się wielu polskim kibicom w kontekście... Krzysztofa Piątka. Reprezentant Polski wypłynął na szerokie europejskie wody właśnie w Genoi, co skutkowało transferem do renomowanego Milanu, gdzie jednak - mimo kapitalnego początku, w kolejnym sezonie obniżył loty i pożegnał się z San Siro.

Obecnie czerwono-czarna część Mediolanu to królestwo Zlatana Ibrahimovicia, który został następcą Piątka i mimo upływu lat - nie zwalnia tempa. Ostatnio rutynowany Szwed zdobył bramkę w ligowym meczu w Wenecji, a jego Milan wygrał 3:0. Był to już ósmy gol legendarnego napastnika w Serie A, a podopieczni Stefano Piolego są wiceliderem tabeli z punktem straty do prowadzącego Interu, który rozegrał jedno spotkanie mniej.

Czy Ibrahimovic pojawi się również w wyjściowym składzie na mecz Pucharu Włoch? Wydaje się, że priorytetem Milanu są rozgrywki ligowe, a z racji zawansowanego, jak na piłkarza, wieku Ibrahimovicia, jego siły mogą być oszczędzane na najbliższe starcie ze Spezią.

O ile można przypuszczać, że Puchar Włoch nie jest priorytetem Milanu, a próba zdetronizowania Interu, to nie ulega wątpliwości, że dla Genoi liczy się wyłącznie dobra gra w Serie A. A z tym były klub Piątka ma gigantyczny problem. Świadczy o tym przedostatnia lokata, tylko jedno zwycięstwo odniesione 12 września i aż pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca. Lokalny rywal Sampdorii rozegrał już dwa mecze w Coppa Italia w tym sezonie - z Perugią 3:2 i Salernitaną 1:0.

Zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia jest Milan, który nawet w rezerwowym składzie powinien poradzić sobie z niżej notowanym rywalem i awansować do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Ostatni raz oba zespoły zagrały ze sobą 1 grudnia zeszłego roku. Wówczas siedmiokrotni triumfatorzy Pucharu Europy wygrali 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu AC Milan - Genoa od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport