W wieczornym spotkaniu 1/8 finału pucharu Włoch AC Milan podejmie klub Genoa CFC. Drużyna gospodarzy jest zdecydowanym faworytem starcia z zespołem, który walczy o utrzymanie w Serie A. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Dzień po Superpucharze Włoch na San Siro zobaczymy kolejne widowisko z udziałem uznanych piłkarskich klubów. Tym razem to Rossonerri zagrają przed kibicami z Mediolanu i staną przed łatwiejszym zadaniem niż ich odwieczni rywale. Geona to obecnie jedna z najsłabszych drużyn we Włoszech.





Goście wygrali zaledwie jeden mecz w Serie A. Plasują się na przedostatniej pozycji w tabeli i z pewnością udział w Coppa Italia nie jest ich priorytetem. W nieprzyjemnej sytuacji znajduje się ich trener. Andrij Szewczenko pracuje w Genoi dwa miesiące, jednak sytuacja klubu nie ulega poprawie. Zespół pod jego wodzą zanotował jedno zwycięstwo.





W zupełnie innym położeniu są gospodarze. AC Milan wygrał ostatnio z AS Roma 3:1 oraz z Venezią 3:0. Drużyna z Mediolanu jest w formie i każdy inny wynik niż zwycięstwo ze słabą Genoą będzie zaskoczeniem.





W zespole Stefano Pioli zabraknie kilku zawodników, którzy przebywają na PNA. Na boisko nie wybiegnie także Zlatan Ibrahimović. Gwiazdor Milanu pauzuje za czerwoną kartkę, którą obejrzał w zeszłym sezonie. Zwycięzca meczu trafi do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Lazio – Udinese.





Transmisja meczu AC Milan – Genoa od godziny 20:55 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

MM, Polsat Sport