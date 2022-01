W sobotni wieczór klub z Neapolu poinformował, że Zieliński uzyskał pozytywny wynik testu na koronawiursa. Jak dodano, zawodnik przechodzi chorobę bezobjawowo. - Po serii wymazów przeprowadzonych dzisiejszego popołudnia w drużynie pojawił się pozytywny wynik testu u Piotra Zielińskiego - oświadczono na Twitterze Napoli.

- W ostatnich dniach piłkarz, regularnie szczepiony, ściśle przestrzegał protokołu medycznego dotyczącego wszystkich zachowań, które należy stosować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Piotr jest bezobjawowy i spędzi w swoim domu okres izolacji - dodano.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek musi poczekać na debiut w meczu Fiorentiny

W miniony czwartek Zieliński rozegrał cały mecz na wyjeździe przeciwko Juventusowi, a jego zespół zremisował wówczas w szlagierze 20. kolejki Serie A 1:1.

Polscy fani liczą na występ Drągowskiego, który ostatni mecz w barwach "Fioletowych" rozegrał 3 października przeciwko... Napoli. Wówczas we Florencji minimalnie lepsi okazali się podopieczni Lucciano Spallettiego, którzy wygrali 2:1. Ponadto ostatnie trzy mecze między tymi drużynami, wygrała ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona.

Okazję do debiutu w zespole z Florencji będzie miał Piątek, który na zasadzie wypożyczenia z Herthy dołączył 8 stycznia do drużyny ze Stadio Artemio Franchi. Polski napastnik od kilku dni trenuje z nowym zespołem i liczy na premierowy występ w ekipie "Violi".



Napoli z trudem skompletowało kadrę na to spotkanie z Fiorentiną. Część drużyny nie mogło grać z powodu koronawirusa (pozytywny wynik testu miał też trener Lucciano Spalletti), a trzech innych piłkarzy wyleciało na turniej o Puchar Narodów Afryki.

