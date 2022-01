Rajd Dakar. Marek Goczał: Tu się może jeszcze wszystko zdarzyć

Zajmujący do tej pory trzecie miejsce Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk mieli w czwartek kłopoty i spadli na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

„Plan na dziś był zupełnie inny. Michał miał zaatakować drugą pozycję, a ja trzecią. Niestety skrzywił drążek z tyłu po jakimś skoku. Szkoda, bo wolałbym wygrać z kimś innym niż z bratem. Ale taki jest motorsport, taki jest Dakar” – podkreślił Marek Goczał.

Zobacz także: Rajd Dakar. Jakub Przygoński: Nie będziemy jechać zachowawczo

Jak przewiduje, różnice w czołówce są na tyle nieduże, że jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte.

„Dakar się jeszcze nie skończył. Jutro jest jeszcze trochę kilometrów do przejechania i wszystko się może zdarzyć. Organizator na pewno nam przygotuje jakąś niespodziankę, podobnie jak przed dzisiejszym etapem, gdy mówił, żebyśmy się za wcześnie nie cieszyli. I rzeczywiście, były dziś problemy nawigacyjne. Przy jednym waypoincie musiałem się zatrzymać, bo się bałem, że mnie rozjadą ciężarówki jeżdżące we wszystkie strony. W efekcie byliśmy półtorej minuty +do tyłu+ i naprawdę bardzo cisnęliśmy, żeby to wszystko odrobić” – zaznaczył.

„Niech tu się jeszcze nikt nie cieszy, bo między pierwszym i drugim miejscem są niecałe dwie minuty różnicy, więc tam walka będzie na pewno. Rokas Baciuska ma do mnie cztery minuty, Michał nie odpuści na pewno. Będzie się działo” – dodał.

Piątkowy, ostatni etap będzie prowadził z Biszy do Dżuddy. Odcinek specjalny liczy 164 kilometry.

KN, PAP