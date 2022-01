Stefano Lavarini został nowym trenerem reprezentacji Polski siatkarek. Najważniejszą imprezą pierwszego sezonu pracy włoskiego szkoleniowca będą mistrzostwa świata, których Polska będzie współgospodarzem. Ta nominacja oraz perspektywa imprezy w naszym kraju mają sprawić, że w kadrze zagrają wszystkie najlepsze zawodniczki. Jak poinformował w magazynie #7strefa dyrektor sportowy E. Leclerc Moya Radomki Radom Łukasz Kruk, powrotem do druzyny narodowej jest zainteresowana rozgrywająca Katarzyna Skorupa.

Katarzyna Skorupa to jedna z najlepszych polskich rozgrywających. Doświadczona zawodniczka w reprezentacji Polski nie występowała od blisko dekady. Po latach gry w klubach zagranicznych, m.in. we Włoszech i w Turcji, w 2020 roku wróciła do polskiej ekstraklasy. Reprezentuje barwy E.Leclerc Moya Radomki Radom i już w pierwszym sezonie występów poprowadziła tę drużynę do wysokiego, czwartego miejsca w Tauron Lidze.

– Trener reprezentacji, który został wybrany, jest szkoleniowcem z górnej półki. Piłka jest więc po stronie zawodniczek, które muszą pokazać się z jak najlepszej strony i chętnie przyjechać na reprezentację. Nie mówimy tylko o Joannie Wołosz, bo starsze zawodniczki też nie powinny zostać odstawione. Uważam, że wszystkie zawodniczki z ligi powinny być brane pod uwagę, choćby Paulina Maj-Erwardt czy Katarzyna Zaroślińska-Król. Lavarini sam będzie wybierał skład na mistrzostwa – powiedział Łukasz Kruk.

– Mówi się o powrocie Katarzyny Skorupy do kadry. Ona wykazała taką chęć. Powiedziała, że jeżeli będzie włoski trener, to nie mówi nie – poinformował dyrektor sportowy Radomki.

Dyrektor sportowy Radomki stwierdził, że do budowania kadry na igrzyska jest jeszcze czas, a na mistrzostwach świata w Polsce najważniejszy będzie wynik. Przywołał również pamiętane z MŚ siatkarzy 2014 hasło "wszystkie ręce na pokład".

– Powinny zagrać najlepsze zawodniczki obecnego sezonu i z nich Lavarini powinien wybrać skład na mistrzostwa świata w Polsce – dodał Kruk.

MŚ siatkarek zostaną rozegrane od 23 września do 15 października 2022 roku w Holandii i Polsce. W turnieju zagrają 24 reprezentacje.

