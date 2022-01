Kamil Stoch ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. Najpierw po nieudanych skokach w trakcie TCS postanowił opuścić imprezę i potrenować. Później nabawił się kontuzji kostki. Zdjęcia opuchniętej stopy pokazał fanom w mediach społecznościowych. Widać jednak efekty zabiegów, które dają nadzieję na szybszy powrót.

Nie tak miał wyglądać ten sezon w wykonaniu lidera polskiej kadry. Skoczek z Zębu po nieudanych kwalifikacjach w Innsbrucku wycofał się z jubileuszowej 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni i skupił się na treningach. Gdy wydawało się, że jego forma pnie się w górę, 34-latek doznał kontuzji przed treningiem - podkręcił kostkę.



Na pierwszy rzut oka uraz nie wyglądał na poważny. Lekarzy zaniepokoił jednak obrzęk, który pojawił się po jakimś czasie. Specjaliści przeprowadzili kilka dodatkowych badań. Ich wyniki mogły zaniepokoić Stocha. - Trzeba dwóch, trzech tygodni, żeby Kamil był w stanie skakać - przyznał Aleksander Winiarski w rozmowie z Sport.pl.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Stoch nie wystartuje w Zakopanem!



Lider polskich skoczków błyskawicznie został poddany rehabilitacji, która do tej pory przebiega pomyślnie. Wskazują na to zdjęcia, jakie trzykrotny mistrz olimpijski umieścił na Instagramie. Na pierwszej z nich widać nogi, z których jedna jest wyraźnie opuchnięta.

"Pytanie, czy to ta sama, która była operowana. Jak widać, zawsze są jakieś plusy - to nie ta" - stwierdził Stoch.



Po szeregu zabiegów 34-latek z Zębu zamieścił w sieci kolejne fotografie.



"Kolorki wyszły już dziś, a nie za 4-5 dni" - można przeczytać.



Oznacza to, że Stoch będzie mógł wrócić do skakania wcześniej, niż początkowo zakładano. Czy to oznacza, że doświadczony skoczek będzie mógł polecieć na igrzyska olimpijskie w Pekinie?

PN, Polsat Sport