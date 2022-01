Cezary Kulesza ma już za sobą spotkania z kilkoma trenerami, którzy mogą objąć ster w ekipie Biało-Czerwonych. Jednym z nich jest Adam Nawałka. Mimo to prezes PZPN nie zaprzestaje poszukiwań. W piątek spotka się z kolejnym kandydatem na selekcjonera.

Jak wiadomo, Kulesza spotkał się już z Fabio Cannavaro. Jak poinformował Piotr Koźmiński z serwisu sportowefakty.wp.pl, prezes w czwartek widział się także z Nawałką. Przypomnijmy, że były trener m.in. Lecha Poznań jest jednym z faworytów do przejęcia reprezentacji polski przed meczem barażowym z Rosją.

Mimo to Kulesza przyznał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego", że w piątek spotka się z kolejnym kandydatem. Możliwe, że będzie to Czesław Michniewicz, który też znajduje się w gronie trenerów mogących objąć kadrę.

- Potrafi przygotować zespół do wykonania konkretnego zadania, pokazał to podczas pracy z młodzieżówką. Ale powtórzę: nie zdradzę, czy jego mam na myśli - mówił o byłym szkoleniowcu Legii Warszawa prezes PZPN podczas wywiadu.

Kulesza do pojawiających się w mediach nazwisk dodał jeszcze jedno. Były prezes Jagielloni Białystok przyznał, że bardzo dobrym trenerem jest Kosta Runjaić. Niemiec obecnie prowadzi Pogoń Szczecin. Możliwe zatem, że to właśnie 50-latek w piątek zawita do gabinetu Kuleszy.

AA, Polsat Sport