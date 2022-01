Adam Nawałka nadal jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski - dowiedział się Polsat Sport. Kluczowi kadrowicze, w tym Robert Lewandowski, chcą powrotu Nawałki do reprezentacji.

W ostatnich tygodniach, po odejściu Sousy z reprezentacji Polski, w mediach pojawiły się dziesiątki nazwisk łączonych z pracą w kadrze. Od początku naturalnym faworytem wydawał się Nawałka. Rozmowy byłego trenera Lecha Poznań z prezesem PZPN Cezary Kuleszą nie odbyły się jednak od razu, gdyż szkoleniowiec przebywał na urlopie.

Jak dowiedział się Polsat Sport, rozmowy Nawałki z Kuleszą trwają. Kolejna runda negocjacji przewidziana jest na weekend, a być może strony spróbują porozumieć się już nawet w piątek. W grze oczywiście pozostają inni kandydaci, jednak wydaje się, że mają niewielkie szanse w porównaniu do Nawałki.



Za jego powrotem do reprezentacji Polski są kluczowi piłkarze, w tym kapitan Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium miał przekonywać prezesa Kuleszę do zatrudnienia Nawałki podczas Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się w zeszłą sobotę. Ponownie z Nawałką chętnie współpracowałby również między innymi Arkadiusz Milik, napastnik Marsylii.

Według naszych informacji nowego selekcjonera poznamy przed zaplanowanym na środę zebraniem zarządu PZPN.

Nawałka pracował w reprezentacji Polski w latach 2013–2018. Jako selekcjoner Biało-Czerwonych prowadził drużynę między innymi podczas ME 2016 i MŚ 2018.

