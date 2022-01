Premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż w ramach koordynowanego przez ministerstwo sportu "Programu Wsparcia Mistrzów" do przedstawicieli różnych dyscyplin trafi łącznie 700 milionów złotych. "Polski sport to nasza duma" - napisał na Facebooku szef rządu.

"Sukcesy polskich sportowców dają nam nadzieję i radość, dodają otuchy i chcemy ich wspierać jeszcze mocniej. Od samego początku sport jest jednym z priorytetów mojego rządu i dziś z przyjemnością chciałbym zaprezentować kolejną rządową inicjatywę w tym zakresie, która jest częścią Polskiego Ładu" - dodał Morawiecki.

Jak zapowiedział, program ma ruszyć w 2022 roku, a jego beneficjentami będą przedstawiciele m.in. piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki i wielu innych dyscyplin. Same kluby piłkarskie na rozwój infrastruktury otrzymają ok. 150 milionów złotych.

Środki mają trafić nie tylko na potrzeby sportu zawodowego, ale również tego amatorskiego dzieci i młodzieży.

"Program Wsparcia Mistrzów to kompleksowy plan wsparcia tych drużyn i klubów, które reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Chcemy wygrywać, chcemy być najlepsi, chcemy by nasze dzieci trenowały w najlepszych klubach w Europie. I chcemy, by te kluby były polskie!" - podkreślił Morawiecki.

Wcześniej w piątek o projekcie poinformował portal Interia.pl, później na Twitterze napisał o nim także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

