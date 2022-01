Trzy bramki Davida Pastrnaka dały zwycięstwo hokeistom Boston Bruins nad Philadelphia Flyers 3:2 w rozgrywanym u siebie czwartkowym meczu ligi NHL. To 11. w karierze hat-trick 25-letniego Czecha.

Ten pojedynek był również ważny ze względu na wyczekiwany powrót bramkarza gospodarzy Tuukki Raska. Zaprezentował się po raz pierwszy od ponad pół roku, a jego poprzednim występem było szóste spotkanie drugiej rundy play off z New York Islanders. W przerwie międzysezonowej zaś poddał się operacji biodra i podpisał roczny kontrakt z Bruins.

Ekipa z Bostonu zanotowała czwarte zwycięstwo z rzędu, a Flyers szóstą kolejną przegraną.

Zawodnicy Buffalo Sabres zaś przerwali na sześciu serię porażek, pokonując na wyjeździe Nashville Predators 4:1. Gospodarze z kolei rozstrzygnęli na swoją korzyść pięć wcześniejszym pojedynków w lidze.

Po 12-dniowej przerwie udany powrót do rywalizacji zaliczyli hokeiści New York Islanders, którzy uporali się na własnym lodowisku z New Jersey Devils 3:2. O ich triumfie przesądziło trafienie Mathew Barzala na niespełna 5 minut przed końcem ostatniej tercji. Dotkliwej porażki na własnym terenie doznali zawodnicy Carolina Hurricanes, którzy ulegli Columbus Blue Jackets 0:6.

AA, PAP