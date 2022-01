Janusz Uznański w rozmowie z Markiem Magierą opowiedział o szczegółach zatrudnienia Grbicia i Lavariniego.

- Najbardziej istotne były kwestie merytoryczne przy zatrudnieniu obu selekcjonerów reprezentacji Polski. Nam jako federacji zależało na tym, aby plan obu trenerów był spójny i odpowiadał potencjałowi naszych drużyn narodowych. Natomiast kwestie kontraktowe niemiały znaczenia pierwszorzędnego. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i z tego względu być może ten etap rozmów z wyselekcjonowanymi trenerami musiał być bardzo skrupulatny i dopięty na ostatni guzik - powiedział Dyrektor Operacyjny PZPS.

Nasz stały ekspert Wojciech Drzyzga w magazynie #7strefa opowiedział o swoich przemyśleniach na temat wyboru nowych selekcjonerów.

- W cyklach olimpijskich zatrudniamy ostatnio trenerów. Sądzę, że mamy w Polsce dwa różne bieguny. Jeden to reprezentacja męska, która jest gotowym produktem z ogromnym zapleczem i potencjałem. Ta drużyna może wszystko. Mimo, że na wszystkich imprezach nie zdobyliśmy złota, to wygraliśmy nieprawdopodobną ilość meczów – przyznał Drzyzga.

- Z kolei drużyna narodowa pań, jest w zupełnie innym położeniu. Jednak trzeba zaznaczyć, że nie jest to zespół na etapie, na który przejmował go Jacek Nawrocki. Jest to bardzo ciekawy projekt i ma trenera z topu światowego, a nasza reprezentacja w topie światowym nie jest. Na tę chwilę jest bardzo daleko od niego. Jesteśmy natomiast bliżej topu europejskiego. Jestem zdania, że kobieca reprezentacja może dołączyć do światowego top 8 – zauważył Drzyzga.

A.J., Polsat Sport