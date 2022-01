Biało-Czerwoni nie mają selekcjonera od końca grudnia, gdy PZPN rozwiązał kontrakt z Paulo Sousą, na jego prośbę. Portugalczyk objął funkcję trenera Flamengo Rio de Janeiro, a w Polsce spadła na niego duża fala krytyki za odejście z reprezentacji w ważnym dla niej momencie.

Nowy trener kadry będzie miał niewiele czasu, ponieważ już 24 marca reprezentację czeka na wyjeździe półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans do mistrzostw świata. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale barażowym 29 marca u siebie z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

- Rozmawiałem z Adamem Nawałką 26 grudnia i widziałem jaki bije od niego entuzjazm, jeśli chodzi o możliwość pokonania Rosji w meczu barażowym. Podkreślił, że nie będzie łatwo, ale zaznaczył, że jest to przeciwnik absolutnie w naszym zasięgu. Następnie rozmawiałem z nim 6 stycznia i muszę przyznać, że miał już ułożony plan pracy z reprezentacją w najbliższych tygodniach – ujawnił Kołtoń.

- Jesteś tym faktem zdziwiony? (śmiech). On jest wiecznie gotowy – przyznał rozmówca gospodarza "Prawdy Futbolu", Marcin Feddek.

- Zapytałem, czy chodzi o podstawową jedenastkę. Na co on odparł, że absolutnie nie chodzi o wyjściowy skład. Trener Nawałka, gdyby został selekcjonerem, ma plan, żeby pojechać do każdego zawodnika, który będzie powołany. "Poleciałbym do każdego piłkarza, który byłby powołany na Rosję. Na zgrupowaniu nie będzie czasu, dlatego każdego piłkarza trzeba przygotować mentalnie i taktycznie" – to są jego słowa – opowiedział Kołtoń.

Z kolei Feddek zdradził receptę na mecz z Rosjanami. - Z Rosją musimy zagrać tak jak z Rumunią swego czasu w Bukareszcie. Tam jadąc było bardzo trudny klimat do gry, ale my zagraliśmy wręcz perfekcyjnie. Pod względem mentalny, ale też i taktycznym. Rosjanie wcale nie są od nas mocniejsi. Patrząc na nazwiska, uważam, że to my mamy lepszych piłkarzy – powiedział dziennikarz Polsatu Sport.

Nasz komentator i reporter poruszył jeszcze temat Kamila Grosickiego. - Dla takiego Kamila przy Nawałce rysuje się szansa na powrót. A jeżeli on dostanie tę szansę, to sam wiesz, co "Grosik" jest w stanie zrobić na boisku. Jestem zdania, że świetną formą z jesieni w Ekstraklasie zasłużył na ponowną grę w kadrze. Wracając do Nawałki, sądzę, że nie ma innego trenera, który tak łatwo trafiłby do tych piłkarzy - podkreślił Feddek.

A.J., Polsat Sport