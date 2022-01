Bieg naszego zawodnika to był prawdziwy dreszczowiec. Już po pierwszych pomiarach czasu stało się jasne, że startujący w kategorii „Standing” Witold Skupień (KS Obidowiec Obidowa) będzie walczył o medale – do rozstrzygnięcia pozostała kwestia koloru krążka. O drugie miejsce rywalizował z zawodnikiem Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego (RPC), Aleksandrem Pronkovem. Aż do przedostatniego pomiaru czasu na 10 km Polak pozostawał on na 3. Miejscu. Liczy się jednak ten końcowy rezultat po 12,5 km – a nasz zawodnik ambitnie walczył na ostatnich metrach i ostatecznie to on sięgnął po srebrny medal.

Witold Skupień był zresztą jedynym zawodnikiem spoza Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego w pierwszej „szóstce” – nasi wschodni sąsiedzi, startujący pod neutralną flagą, całkowicie zdominowali rywalizację w tej kategorii w norweskim Lillehammer. Najlepszy był Vladislav Lekomtsev.

Pierwszy dzień Mistrzostw Świata do udanych mogą zaliczyć polskie parasnowboardzistki, Monika Kotzian i Natalia Siuba-Jarosz, które pomyślnie przeszły eliminacje w slalomie równoległym i wystartują drugiego dnia mistrzostw przejazdach finałowych. Na eliminacjach rywalizację zakończył Wojciech Taraba, który zajął 15. Miejsce.



Ze zmiennym szczęściem radzili sobie pozostali paranarciarze biegowi. W biegu na 12,5 km w kategorii przeznaczonej dla zawodników z niepełnosprawnością wzroku wysokie 7. Miejsce zajęli bardzo doświadczeni zawodnicy: Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim. 13. I 14. miejsce przypadło odpowiednio Pawłowi Nowickiemu z przewodnikiem Janem Korbynem i Pawłowi Gilowi (przewodnik: Michał Landa), dla których to jedne z pierwszych zawodów tej rangi. W kategorii sitting (przeznaczonej dla zawodników poruszających się na tzw. sledge’ach) Krzysztof Plewa zajął 16. Miejsce w 28-osobowej stawce. Aneta Górska z przewodniczką Catherine Spierenbur (kat. VI – niepełnosprawność wzroku) oraz Monika Kukla (kat. sitting) z powodu problemów technicznych nie ukończyły biegu.



Drugiego dnia poza finałem slalomu równoległego w parasnowboardzie czeka nas przeniesiona ze względu na niekorzystne warunki pogodowe rywalizacja w zjeździe w paranarciarstwie alpejskim – swój pierwszy start zaliczą Igor Sikorski oraz Michał Golas z przewodnikiem Kacprem Walasem. Na oficjalny trening wyjadą również parabiathloniści, którzy w sobotę zmierzą się na dystansie 6 km.

