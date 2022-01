Rzeszowianki w tym sezonie idą jak burza. Siatkarki Stephane'a Antigi wygrały 13 z 14 spotkań i prowadzą w TAURON Lidze przed Grupą Azoty Chemik Police, która podobnie jak liderzy tabeli zgromadziła 35 punktów. Jedyną porażkę, jaką zanotowały wicemistrzynie Polski to przegrana po tie-breaku z IŁ Capital Legionovia Legionowo.

Nic więc dziwnego, że to Developres będzie zdecydowanym faworytem w starciu z Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Ekipa znad Brdy obecnych rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. Trzy zwycięstwa i jedenaście porażek - to dorobek siatkarek Alessandro Lodiego. Od ostatniego triumfu w lidze minęło już pięć tygodni. Wówczas we własnej hali pokonały po zaciętej rywalizacji Energę MKS Kalisz 3:2.

Po raz ostatni Developres zmierzył się z Polskimi Przetworami Pałac w czwartej serii gier. Wtedy górą okazały się rzeszowianki, które wygrały w czterech setach. Czy tym razem będzie podobnie? A może bydgoszczanki powalczą o pełną pulę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

PN, Polsat Sport