W Eindhoven gotowi na tytuł? Niekoniecznie. Wraca Eredivisie

Pierwsza połowa sezonu Eredivisie za nami i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak przebiegać będzie „drugie 45 minut”, które rozpocznie się w piątkowy wieczór od meczu PEC Zwolle – Willem II. Zdecydowany faworyt do tytułu Ajax Amsterdam zajmuje bowiem „tylko” drugie miejsce w tabeli. Liderem jest PSV Eindhoven, co prawda z zaledwie punktem przewagi nad mistrzem kraju, ale z "komfortem" gry wyłącznie na krajowym podwórku.

Ostatniego słowa nie powiedział też Feyenoord Rotterdam, który również nie traci aż tak bardzo dystansu do czołówki. 43, 42 i 39 punktów – takie są dorobki „Wielkiej Trójki” po rundzie jesiennej.

Trener PSV Roger Schmidt może mieć satysfakcję, że przezimował na fotelu lidera ale jest ona połączona z dość dużym niedosytem. Drużyna z takim potencjałem powinna być bardziej efektywna w ataku i zdobyć więcej niż 46 goli – Ajax w tym czasie uzyskał o 10 więcej. Gdyby PSV zachował więcej zimnej krwi pod bramką przeciwników, przewaga mogła być bardziej okazała.

Większym problemem była jednak defensywa – 24 stracone gole to dopiero szósty wynik ligi, a przy zaledwie czterech wpuszczonych bramkach przez Ajax brzmi to jeszcze gorzej. Mimo to drużyna z Eindhoven wygrała 14 z 18 jesiennych spotkań, więc patrząc na ten aspekt może on robić wrażenie. Ekipa z Eindhoven starała się prowadzić grę, dominować, utrzymywać się przy piłce, więc większość bramek traciła albo po szybkim ataku bądź po stałych fragmentach. I właśnie tu jest dość duże pole do poprawy.

Latem wygrywając z Ajaksem mecz o Superpuchar Holandii tzw. Tarczę Johana Cruijffa PSV pokazał dojrzałość i można było mieć wiarę, że drużyna jest gotowa na wielkie mecze. Nic z tych rzeczy: najpierw drużyna nie sprostała Benfice Lizbona w walce o fazę grupową Champions League, potem AS Monaco i Realowi Sociedad San Sebastian w Lidze Europy, co skutkowało szybkim pożegnaniem z międzynarodowymi rozgrywkami.

W Eredivisie PSV nie udało się pokonać zarówno Feyenoordu jak i Ajaksu. Co prawda ligę podobno wygrywa się zabierając punkty słabszym od siebie, ale w przypadku takich rozgrywek jak te w Holandii w klasykach też musisz czerpać jakieś zyski. A w tym przypadku do naprawienia jest dużo więcej: z ekipą z Rotterdamu PSV przegrało 0:4 i to u siebie, w Amsterdamie poległo jeszcze wyżej bo 0:5. Takie rezultaty nie przystoją drużynie, która ma apetyt na pierwsze miejsce na koniec rozgrywek.

Na początku roku PSV będzie musiało sobie radzić bez stopera Ibrahima Sangare, który z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej uczestniczy w Pucharze Narodów Afryki i raczej nie zakończy udziału w turnieju na fazie grupowej. To przy urazie drugiego ze stoperów Andre Ramalho duże osłabienie. Z kontuzjami rok 2021 kończyli między innymi Noni Madueke oraz Eran Zahavi. Na pierwszą po wznowieniu rozgrywek kolejkę w Groningen (niedziela 14.30 transmisja w Polsacie Sport Premium 1) takie osłabienia nie byłyby pewnie aż tak bardzo groźne, ale 23 stycznia do Eindhoven przyjeżdża Ajax. Głupio byłoby stracić fotel lidera już w tym momencie…

Na koniec garść statystyk pierwszej części sezonu:

KLASYFIKACJA STRZELCÓW:

Sebastian Haller (Ajax) 12 Bryan Linssen (Feyenoord) 11 Openda (Vitesse) 10

Guus Til (Feyenoord) 10 Jesper Karlsson (AZ) 8

Ricky Van Wolfswinkel (Twente 8)

KLASYFIKACJA KANADYJSKA:

Dusan Tadić (Ajax) 18 (7-11) Sebastian Haller (Ajax) 16 (12-4) Bryan Linssen (Feyenoord) 16 (11-5) Cody Gakpo (PSV) 15 (6-9) Jesper Karlsson (AZ) 14 (8-6)

PIŁKARZ ROKU WG VOETBAL INTERNATIONAL (średnia not)

Cody Gakpo (PSV) 7,13 Noussair Mazraoui (Ajax) 7,00 Jurrien Timber (Ajax) 6,87 Ibrahime Sangare (PSV) 6,86 Orkun Kokcu (Feyenoord) 6,85

Gernot Trauner (Feyenoord) 6,85

Bożydar Iwanow, Polsat Sport