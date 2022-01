Andrij Szewczenko został zwolniony z funkcji trenera Genoi. Ukrainiec pracował we włoskim klubie nieco ponad dwa miesiące i nie spełnił oczekiwań zarządu. Czy teraz włączy się do walki o posadę selekcjonera reprezentacji Polski?

O zwolnieniu Szewczenki z pełnionej funkcji włoski klub poinformował w specjalnym komunikacie.

"Genoa CFC informuje, że trener Andrij Szewczenko został zwolniony ze stanowiska. Klub dziękuje trenerowi i jego sztabowi za ciężką pracę, jaka została wykonana w ostatnich miesiącach" - czytamy na stronie internetowej Genoi.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Szewczenko, który latem zakończył pracę w reprezentacji Ukrainy, był szkoleniowcem klubu z Genui od 7 listopada. W jedenastu meczach zespół prowadzony przez Ukraińca zanotował tylko jedno zwycięstwo. Do tego doszły trzy remisy i siedem porażek. W tym momencie zajmuje 19. miejsce w tabeli Serie A.

Tymczasowym trenerem Genoi został mianowany Abdoulay Konko.

W ostatnich dniach Szewczenko był wymieniany wśród kandydatów do poprowadzenia reprezentacji Polski. O jego kandydaturze jako pierwszy poinformował Przegląd Sportowy. Cezary Kulesza w rozmowie z Interią studził jednak zapał związany z ewentualnym zatrudnieniem Szewy. – To na pewno ciekawy szkoleniowiec, ale ma przecież umowę, która wiąże go z Genoą – mówił Kulesza.

Czy zwolnienie Szewczenki z Genoi sprawi, że Ukrainiec w ostatniej chwili stanie do walki o posadę selekcjonera Polski?

psl, Polsat Sport