Ile zarabiają piłkarze Bayernu? Ponad 100 milionów złotych rocznie!

Niemiecki "Sky Sport" zainteresował się płacami zawodników Bayernu, po tym jak kontrakt z mistrzem Niemiec przedłużył Kingsley Coman. Francuski piłkarz podpisał nową umowę obowiązującą do 2027 roku na mocy której zarobi 17 milionów euro rocznie. Co ciekawe, nawet taka kwota nie plasuje go w czołówce najlepiej zarabiających zawodników.



Najlepiej opłacanymi zawodnikami bawarskiego klubu są oczywiście jego liderzy, czyli Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Thomas Muller. Polak może liczyć na 23 miliony euro rocznie, co przy aktualnym kursie daje kwotę ponad 100 milionów złotych. Nieco mniej zarabiają doświadczony golkiper i napastnik reprezentacji Niemiec, którzy dostają 20 milionów euro.

Dalej w rankingu płac plasuje się Joshua Kimmich - 19 milionów euro oraz tercet: Leroy Sane, Leon Goretzka i wspomniany Kingsley Coman - cała trójka może liczyć na 17 milionów euru rocznie. W gronie zarabiających powyżej 10 milionów euro znalazł się jeszcze Lucas Hernandez (15 mln), a pierwszą dziesiątkę zamykają Dayot Upamecano (9 mln) i Serge Gnabry (8 mln).



Całą listę opublikowało na Twitterze konto fanów Bayernu na podstawie informacji podanych przez Sky Sport.

Updated list of Bayern player wages, according to @SkySportDE (figures include bonuses) pic.twitter.com/MMMJBnYYJe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 12, 2022

PI, Polsat Sport