KSW 66: Marian Ziółkowski - Borys Mańkowski. Karta walk

Nadszedł czas na KSW 66 w Szczecinie. To pierwsza gala tej organizacji w 2022 roku. W karcie walk znalazło się 10 pojedynków, z czego stawką dwóch starć będą tytuły mistrzowskie. W main evencie Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) stanie do drugiej obrony pasa. Jego przeciwnikiem będzie Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub). Ponadto do klatki wejdą m.in. Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) i Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub). Sprawdźcie kartę walk gali KSW 66: Ziółkowski - Mańkowski.

"Golden Boy" sięgnął po mistrzowski tytuł w kategorii lekkiej w starciu z Romanem Szymańskim. W 2021 roku zawodnik z Warszawy walczył tylko raz. Na KSW 60 nie pozostawił żadnych złudzeń Maciejowi Kazieczce. Ziółkowski poddał pretendenta duszeniem zza pleców i obronił pas. Tym razem na drodze 31-latka stanie były mistrz KSW w wadze półśredniej, który marzy o drugim tytule w karierze.

Możliwość walki o mistrzostwo Mańkowski zapewnił sobie trzema wygranymi z rzędu. "Diabeł Tasmański" zostawił w pokonanym polu kolejno Vaso Bakocevicia, Marcina Wrzoska i Artura Sowińskiego. Poznaniak pozostaje niepokonany, odkąd zamienił kategorię półśrednią na lekką. Warto dodać, że do sobotniego starcia z Ziółkowskim Mańkowski przygotowywał się m.in. w słynnym American Top Team.

Przypomnijmy, że KSW 66 odbędzie się w Szczecinie. W związku z tym w karcie walk nie mogło zabraknąć lokalnych bohaterów z Bersekers Team. Po raz szósty tytułu mistrza wagi półciężkiej będzie bronił Tomasz Narkun. Najdłużej panujący czempion KSW zmierzy się z Ibragimem Chuzhigaevem (15-5, 8 KO, 2 Sub). Czeczen jest niepokonany od sześciu pojedynków, zaś "Żyrafa" będzie chciał wrócić na zwycięskie tory po porażce z Philem de Friesem. Stawką tamtego starcia był pas mistrzowski w kategorii ciężkiej.

Po krótkim rozstaniu do KSW powraca Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub). "Cipao" stanie do walki z Jasonem Radcliffem (17-8, 11 KO, 4 Sub). Na gali zobaczymy jeszcze dwóch przedstawicieli Berserkers Team - Wojciecha Janusza (10-7, 3 KO, 4 Sub) i Gracjana Szadzińskiego (8-4, 6 KO). Ponadto swoje kolejne walki w klatce KSW stoczą bracia Rajewscy - Łukasz (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) i Sebastian (11-6, 4 KO).

Łącznie w karcie walk znalazło się dziesięć starć w formule MMA.

Karta walk gali KSW 66:

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) - Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub) - Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Robert Maciejowski (5-2, 5 KO) - Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (11-6, 4 KO) vs Niklas Baeckstroem (11-3 1NC, 4 KO, 4 Sub)

98 kg/216 lb: Wojciech Janusz (10-7, 3 KO, 4 Sub) - Damian Skarżyński (5-3, 2 KO, 1 SUB)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub)

73 kg/161 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - Francesco Moricca (9-5-1, 2 KO)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub)

61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub)

