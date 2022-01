KSW 66: Ziółkowski - Mańkowski. Relacja i wyniki na żywo

"Golden Boy" stanie do drugiej obrony tytułu mistrza. W kwietniu zeszłego roku zawodnik z Warszawy pokonał przez poddanie Macieja Kazieczkę. Ziółkowski w ostatnich latach poczynił ogromne postępy. Ewentualna wygrana w starciu z Mańkowskim będzie potwierdzeniem dominacji 31-latka w dywizji lekkiej KSW.

Z kolei "Diabeł Tasmański" przekonuje, że jest w znakomitej formie i zamierza odebrać mistrzowski tytuł aktualnemu czempionowi. Poznaniak znajduje się obecnie na fali trzech zwycięstw z rzędu. Do sobotniej walki Mańkowski przygotowywał się m.in. w słynnym American Top Team.

KSW 66 odbędzie się w Szczecinie, a zatem nie mogło zabraknąć zawodników klubu Berserkers Team. Tomasz Narkun stanie do kolejnej obrony tytułu mistrza kategorii półciężkiej. Pas spróbuje mu odebrać Ibragim Chuzhigaev. Po krótkim rozbracie do KSW powraca Michał Materla. Były czempion wagi średniej stoczy bój z Jasonem Radcliffem.

Ponadto na gali wystąpią jeszcze Wojciech Janusz i Gracjan Szadziński. Dzień przed wydarzeniem z karty walk wypadł Tomasz Romanowski, któremu problemy zdrowotne uniemożliwiły dalsze zbijanie wagi. W starciu z Krystianem Kaszubowskim zastąpił go Robert Maciejowski.

Łącznie w karcie walk znalazło się 10 pojedynków w formule MMA.

Relacja i wyniki na żywo gali KSW 66: Ziółkowski - Mańkowski na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki gali KSW 66:

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) - Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub) - Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Robert Maciejowski (5-2, 5 KO) - Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (11-6, 4 KO) vs Niklas Baeckstroem (11-3 1NC, 4 KO, 4 Sub)

98 kg/216 lb: Wojciech Janusz (10-7, 3 KO, 4 Sub) - Damian Skarżyński (5-3, 2 KO, 1 SUB)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub)

73 kg/161 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - Francesco Moricca (9-5-1, 2 KO)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub)

61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub)

mtu, Polsat Sport