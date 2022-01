Oleksiejczuk zdradził, jak wyglądały kulisy przyznania pojedynku z Dustinem Jacobym.

- Czułem się bardzo komfortowo, kiedy zgłaszałem gotowość do UFC. Organizacja zaproponowała mi walkę. Nigdy nie odmówiłem do tej pory propozycji pojedynku. Teraz było podobnie- powiedział.

Jak może wyglądać przebieg tego starcia?

- Będzie to twarda walka w stójce. Mój rywal dobrze się czuje w wymianach bokserskich. Będzie do nich dążył. To będzie emocjonujący pojedynek i dobry dla oka - stwierdził.

Na koniec "Hussar" nie owijał w bawełnę. Opowiedział o swoich planach.

- Idę na szczyt! Nigdy tego nie ukrywałem. Chcę być najlepszy i kiedyś tak będzie- podsumował.