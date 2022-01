PlusLiga: Stal Nysa - PGE Skra Bełchatów. Relacja i wynik na żywo

Bełchatowianie borykają się z kłopotami personalnymi z powodu zakażeń COVID-19. Z tego powodu w ostatnim meczu w ramach Pucharu CEV szkoleniowiec Skry Slobodan Kovac miał do dyspozycji zaledwie ośmiu graczy (!). To jednak nie przeszkodziło polskiej ekipie w zwycięstwie na bułgarskiej ziemi z tamtejszym Neftochimikiem Burgas 3:2.

Zobacz także: PlusLiga: Przełamanie Cuprum Lubin

Na niwie ligowej Skra pragnie kontynuować serię czterech zwycięstw z rzędu. Od porażki w Zawierciu z Aluronem CMC Wartą 2:3, drużyna z centralnej Polski wygrała odpowiednio z GKS-em Katowice, Cerrad Czarnymi Radom, Cuprum Lubin oraz Indykpolem AZS-em Olsztyn. Wielokrotni mistrzowie Polski plasują się na czwartym miejscu z 33 punktami i bilansem jedenastu zwycięstw i czterech porażek.

Stal Nysa to outsider tego sezonu PlusLigi. Drużyna z Opolszczyzny odniosła tylko jedno zwycięstwo - 20 grudnia na wyjeździe z LUK-em Lublin. Pozostałe spotkania to pasmo porażek i tylko sześć "oczek" w tabeli. Obecnie to główny kandydat do spadku, który u siebie z PGE Skrą nie ma nic do stracenia i będzie chciał po prostu sprawić gigantyczną niespodziankę. Być może gospodarzom uda się wykorzystać problemy kadrowe rywala.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim meczu obu drużyn Skra zwyciężyła Stal, ale dopiero po tie-breaku, w którym padł wynik 20:18! Czy w sobotę będziemy świadkami podobnie wyrównanej rywalizacji?

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Nysa - PGE Skra Bełchatów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport