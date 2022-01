EBL: Co za powrót Grupa Sierleccy Czarnych! Pokonali mistrzów

Gospodarze rewelacyjnie rozpoczęli to spotkanie - po rzutach Damiana Kuliga było już 10:0! Tę serię po chwili przerwał efektownym wsadem Marcus Lewis. Słupszczanie potrafili nawiązać rywalizację, ale to Arged BM Stal miała inicjatywę w ataku. Po trójce Bartosza Jankowskiego goście przegrywali jednak tylko dwoma punktami. Późniejsze świetne akcje Jakuba Garbacza i Denzela Anderssona sprawiały, że po 10 minutach było 25:15. W drugiej kwarcie obie drużyny nie grały już tak ofensywnie, a dzięki rzutom Klassena i Lewisa Grupa Sierleccy Czarni ciągle byli w grze. Ostrowianie nie pozwalali jednak na zbyt dużo i powoli zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie jednak ponownie Lewis zbliżył przyjezdnych do stanu 40:30 po pierwszej połowie.

W trzeciej kwarcie ponownie niezwykle aktywny był Damian Kulig i dzięki niemu ekipa trenera Igora Milicicia powiększała przewagę. Zespół ze Słupska nie chciał pozwolić na wiele więcej, a mógł liczyć przede wszystkim na Marcusa Lewisa. Po późniejszych akcjach Jakuba Musiała przegrywał tylko trzema punktami! Po 30 minutach było zaledwie 62:58. W kolejnej części meczu James Florence ponownie powiększał przewagę gospodarzy i dawał swojej drużynie trochę spokoju. Jak się okazało - tylko na chwilę. Kolejne zagrania Garretta, Younga i Lewisa sprawiły, że Grupa Sierleccy Czarni zbliżyli się na punkt! Końcówka była szalona! W kluczowym momencie przechwyt i punkty zanotował Beau Beech, a mistrzowie nie byli w stanie już na to zareagować! To było pierwsze prowadzenie tej ekipy w całym meczu! Ostatecznie słupszczanie zwyciężyli 83:82.

Najlepszym graczem gości był Marcus Lewis z 22 punktami i 6 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Damian Kulig - zdobył 18 punktów i 5 zbiórek.

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:83 (25:15, 15:15, 22:28, 20:25).

Punkty:

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Damian Kulig 18, Kobi Jordan Simmons 14, James Florence 12, Denzel Andersson 12, Michael Young 9, Jakub Garbacz 9, James Palmer Jr. 8, Trey Drechsel 0, Jarosław Mokros 0, Jakub Wojciechowski 0.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Anthony Lewis 22, Marek Klassen 18, Beau Beech 11, William Garrett 11, Kalif Young 7, Bartosz Jankowski 5, Jakub Musiał 5, Mikołaj Witliński 4, Dawid Słupiński 0.

plk.pl