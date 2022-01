Koronawirus czy siatkówka? W Trydencie może dojść do niespodzianki

To może być najciekawsze spotkanie ¼ finału rozrywek o Puchar Włoch siatkarzy. W niedzielę Itas Trentino podejmie Vero Volley Monza. Dojdzie więc do wielkiego rewanżu za finał Super Pucharu Włoch. Tylko czy wszystkiego znów nie pokrzyżuje koronawirus? W Monzie są trzy pozytywne przypadki! Transmisja meczu w Polsacie Sport News.

Liderem Itasu jest Bułgar Matej Kazijski. Liderem Vero Volley Niemiec Georg Grozer. Obaj grają w tym sezonie jak za najlepszych lat. Grozer jest szósty na liście najlepiej atakujących zawodników włoskiej ligi z 243 punktami w 14 spotkaniach. Kazijski zajmuje 12 miejsce w tym rankingu – zdobył 190 punktów w 14 spotkaniach, ale warto pamiętać, że odpowiada też za przyjęcie. Niemiec „tylko” atakuje. A w zasadzie atakował. Bo w niedzielnym meczu nie wystąpi. Ma kontuzję i trener Eccheli musiał na ostatnie dwa mecze znaleźć nowe ustawienie.

Po przekątnej z atakującym zaczął grać Białorusin Daviskiba i radzi sobie naprawdę nieźle. Piątego stycznia, w wygranym przez Monzę meczu z Prismą Taranto zdobył 22 punkty, atakując ze skutecznością 68%. Warto dodać, że w tym samym spotkaniu Czech Dzavoronok, który w Monzie jest już trzeci sezon z rzędu i radzi sobie naprawdę świetnie, wywalczył 32 punkty, atakując z 65% skutecznością.

W ostatnią środę w Pucharze CEV w Ankarze Monza wygrała zespołem SK 3:0 w setach do 12, 16 i 18! Dawiskiba i Dzaworonok znów byli liderami, a dzielnie wspierał ich Bułgar Denis Karyagin.

Jeśli ta trójka zagra w Trydencie na podobnym poziomie, to wcale nie musi okazać się, że do półfinału Pucharu Włoch awansuje Itas Trentino, który na pewno jest faworytem spotkania. Monzę stać na niespodziankę. Nawet bez Grozera. Słowo jeśli zostało jednak użyte nie bez kozery. W piątek władze Monzy ogłosiły, że mają w drużynie trzy przypadki COVID’19 wśród zawodników. Cała trójka nie ma objawów, ale zgodnie z protokołem została odizolowana i nie zagra w starciu z Trentino. Nazwisk nie podano. Strata każdego z zawodników pierwszej szóstki oznacza dla Vero dziurę nie do załatania.

W Itasie też ogłoszono kolejny przypadek COVID’a, ale sprawa dotyczy tylko jednego zawodnika, a mowa o drugim libero Carlo de Angelisie. Tylko, czy skończy się na nim? W czwartek drużyna z Trentino ograła w Lidze Mistrzów francuskie Cannes 3:0 w setach do 13, pokazując wielką moc, formę i chęć gry. Oby teraz nie popsuł im szyków koronawirus.

W lidze włoskiej testy są przeprowadzane bardzo regularnie. Protokół sanitarny mówi, że zespół może grać jeśli nie ma więcej niż trzech graczy zarażonych w drużynie. Niebawem kontroli ma być jeszcze więcej – pięć w tygodniu, w tym ostatnia cztery godziny przed meczem, ale „limit zarażonych” zwiększy się do 35% składu drużyny, czyli 4-5 graczy.

Itas z Monzą zmierzył się w tym sezonie już dwa razy. Najpierw 3:1 w finale turnieju o Super Puchar Włoch. Udział obu tych zespołów w tym meczu był wielką sensacją. W półfinale Trydent odprawił bowiem 3:0 Perugię, a Monza 3:1 Lube.

Potem, w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego znów było 3:1 dla Itasu. Spotkanie rozegrano w Trydencie. Teraz Kazijski i spółka też będą mieli przewagę własnego parkietu – to premia za to, że po pierwszej rundzie sezonu byli wyżej w tabeli – na trzecim miejscu, Monza na szóstym.

- Własna hala na pewno będzie nam sprzyjać, ale Monza pokazała w tym sezonie już kilka razy, że może być groźna dla najlepszych. Spodziewam się bardzo trudnego i zaciętego meczu – mówi trener Itasu Angelo Lorenzetti.

Oby miał rację. Oby kart znów nie rozdawał koronawirus.

Transmisja meczu Itas Trentino – Vero Volley Monza od godz. 18 w Polsacie Sport News.

Robert Małolepszy, Polsat Sport