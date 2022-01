Real Madryt z Superpucharem Hiszpanii

W finale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt pokonał Athletic Bilbao 2:0. Madrytczycy po raz 12. zwyciężyli w rywalizacji o to trofeum. Bramki zdobyli Luka Modrić oraz Karim Benzema.

Real od pierwszego gwizdka zaczął kontrolować przebieg spotkania. "Królewscy" częściej znajdowali się przy piłce. Cały czas próbowali przebić się przez defensywę przeciwników. Już na początku meczu Toni Kroos chciał zaskoczyć Unaia Simona strzałem zza pola karnego. Uderzenie zostało jednak w porę zablokowane przez jednego z defensorów.

Wynik spotkania w 38. minucie otworzył Modrić. Po indywidualnej akcji Rodrygo podał piłkę do Chorwata. Pomocnik bez zastanowienia uderzył na bramkę przeciwników. Futbolówka przeleciała blisko słupka, po czym zatrzepotała w siatce.

Jeszcze przed przerwą blisko wyrównania wyniku był Oihan Sancet. 21-latek spróbował pokonać Thibaut Courtois finezyjnym strzałem na dalszy słupek. Piłka jednak poszybowała kilka centymetrów nad poprzeczką. Tym samym pierwsza połowa zakończyła się przy prowadzeniu piłkarzy z madryckiego klubu 1:0.

Na początku drugiej części spotkania przewinienia dopuścił się jeden z piłkarzy klubu z Bilbao. Zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia po weryfikacji z systemem VAR wskazał na jedenasty metr. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Benzema. Francuz bez problemu wykorzystał podarowaną mu szasnę i powiększył przewagę Realu.

Piłkarze Athleticu próbowali jeszcze zdobyć bramkę kontaktową. Sytuacja, która doprowadziła do drugiego gola, powtórzyła się, ale tym razem pod bramką Courtois. Piłkę ręką w polu karnym zagrał Eder Militao. Za to przewinienie środkowy obrońca obejrzał czerwoną kartkę. "Jedenastkę" wykonywał Raul Garcia. Belgijski golkiper był w stanie obronić ten strzał i zachować czyste konto już do końca meczu.

Real tym samym zdobył swój 12. Superpuchar Hiszpanii.

Real Madryt - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Bramki: Luka Modrić 38, Karim Benzema 52

Czerwona kartka: Eder Militao 87

AA, Polsat Sport