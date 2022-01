ŁKS w poprzedniej kolejce przegrał z drużyną Developres BELLA DOLINA Rzeszów. Podopieczne Michala Maska plasują się obecnie na szóstym miejscu w tabeli. Po 14 meczach mają na swoim koncie 25 punktów. Do znajdującej się na piątej pozycji ekipy E.Leclerc Moya Radomka Radom brakuje im zaledwie jednego "oczka".

Chemik w swoim ostatnim spotkaniu mierzył się z zespołem Grot Budowlani Łódź. Policzankom udało się zwyciężyć. Przez to są wiceliderkami TAURON Ligi. Do prowadzącej w rozgrywkach na najwyższym szczeblu w Polsce drużyny Developres BELLA DOLINA Rzeszów tracą trzy punkty. Można być zatem pewnym, że siatkarki klubu z Polic w najbliższym spotkaniu dadzą z siebie wszystko, by sięgnąć po zwycięstwo.

Ostatni mecz ŁKS - Chemik zakończył się triumfem łodzianek.

Relacja i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Grupa Azoty Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:30.

AA, Polsat Sport