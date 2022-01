Zastal z dwoma nowym zawodnikami

25-letni Amerykanin Paul Jackson i o trzy lata starszy podkoszowy Ousmane Drame z Gwinei to nowi koszykarze wicemistrza Polski Zastalu Enea BC Zielona Góra - poinformował w niedzielę klub. Obydwaj mają być ostatnimi wzmocnieniami drużyny w tym sezonie.

Być może zadebiutują 20 stycznia w spotkaniu ligowym z zespołem Polski Cukier Pszczółka Start Lublin. Zastal po 19 kolejkach ma bilans 11-7 i zajmuje piąte miejsce w tabeli Energa Basket Ligi.

"Myślę, że tymi kontraktami zamykamy skład. Możemy skupić się na walce do końca sezonu. Mamy bardzo trudny kalendarz, wiele spotkań w krótkim czasie, ale to też jest dobre, bo pozwoli nowym zawodnikom wejść do drużyny" - skomentował transfery serbski szkoleniowiec Oliver Vidin.

👀 | Kończymy niedzielę z przytupem - dwóch nowych zawodników w Enei Zastalu BC! Paul Jackson i Ousmane Drame wzmacniają zielonogórski zespół.



Więcej ➡ https://t.co/eDTg7ZMVZO pic.twitter.com/6FZtgwbxxn — Enea Zastal BC Zielona Góra 🇵🇱 (@basket_zg) January 16, 2022

Rozgrywający Jackson występował w pierwszej części obecnego sezonu w KK Rabotnicki Skopje, w którym zdobywał średnio 23,8 punktu i miał 6,4 asysty. Był najlepiej punktującym i piątym najlepiej asystującym koszykarzem ligi macedońskiej.

"W tym sezonie w Macedonii pokazał, że jest naprawdę zawodnikiem, który zasługuje na szansę na pokazanie się na wyższym poziomie. Jest atletyczny, bardzo dobrze +penetruje+, ma solidny rzut z dystansu, ale też bardzo dużo widzi na parkiecie. Myślę, że zrobiliśmy dobry ruch" - ocenił trener Zastalu.

Drame, mający 206 cm wzrostu, wraca na parkiety po ubiegłorocznej operacji i rehabilitacji. Ostatnie dwa lata spędził we Francji, gdzie grał w ekipach Pau-Lacq-Orthez oraz Gravelines.

BS, PAP