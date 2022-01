Magiera: Widowisko ponad wszystko…

Ktoś kto nie interesuje się za bardzo siatkówką, a ogląda sport w telewizji może tylko kibicom tej dyscypliny pozazdrościć. PlusLiga to rozgrywki, w których nie muszą naprzeciw siebie stawać drużyny ze ścisłego topu, aby mecz miał wszystko, co mieć powinien. Emocje, zwroty akcji, niekonwencjonalne zagrania, dramaturgię oraz to co najważniejsze, czyli intensywność i jakość.