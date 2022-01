Obecny sezon przyniósł wiele zmian w karierze Marco Bonitty. Włoski szkoleniowiec rozpoczął go, prowadząc Indykpol AZS Olsztyn, jednak bardzo szybko przeniósł się ponownie do Italii. Wiele wskazuje, że teraz cofnie się do dawnych lat i obejmie żeńską reprezentację Słowenii.