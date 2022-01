Najdziwniej zdobyty punkt w historii PlusLigi? "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem!"

W meczu 16. kolejki PlusLigi pomiędzy GKS Katowice a Aluron CMC Wartą Zawiercie nie brakowało zaskoczeń. Największym był oczywiście sam wynik końcowy spotkania, ale to, co wydarzyło się w drugim secie przerosło oczekiwania. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem!" - powiedział komentujący to spotkanie Marek Magiera.

Katowiczanie sprawili ogromną niespodziankę swoim kibicom, pokonując faworyzowany Aluron CMC Wartę Zawiercie i to bez straty seta.

Były jednak momenty, w których to zawiercianie byli górą. Najlepszym przykładem była sytuacja z drugiego seta przy stanie 19:20. Michał Żurek nie najlepiej przyjął zagrywkę Jakuba Jarosza. Facundo Conte był zmuszony wystawiać sytuacyjną piłkę na prawe skrzydło. Argentyńczyk zrobił to fatalnie, przerzucając piłkę na drugą stronę. Wydawało się, że siatkarze GKS spokojnie dopiszą do swojego wyrównujący punkt, jednak... lecąca na aut piłka trafiła blokującego Gonzalo Quirogę w plecy.

- Ależ historia, coś nieprawdopodobnego! Piłka wychodziła w aut, Quiroga skoczył i nie był w stanie fizycznie od niej uciec. Trafiła go w plecy, niebywała historia. To jest najdziwniej zdobyty punkt w PlusLidze od początku jej istnienia! - powiedział Marek Magiera. - Widziałem tysiące meczów, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem - dodał.

Mimo że katowiczanie przegrywali w tym secie już 19:22, to zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrać w całym meczu 3:0. Zwycięstwo to pozwoliło podopiecznym Grzegorza Słabego awansować do najlepszej ósemki PlusLigi.

Cała sytuacja w załączonym materiale wideo.

Zobacz także Sensacja w PlusLidze! GKS wygrał 3:0 z Aluron CMC Wartą

CM, Polsat Sport