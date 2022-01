Nawałka musi być cierpliwy. Kulesza spotka się ze Szwajcarem

Będzie to najprawdopodobniej rozmowa z ostatnim kandydatem na następcę Paulo Sousy, choć jak usłyszeliśmy w siedzibie związku, nikt nie obliguje zarządu, aby wybór trenera reprezentacji nastąpił już w środę. Może to się jeszcze odwlec o kilka dni. Pierwszy mecz barażowy reprezentacji odbędzie się w marcu.

Między bajki należy też włożyć newsy, że prezes PZPN poinformował już zawodników reprezentacji o tym kogo wybierze na trenera. Kulesza jest wyjątkowo „szczelny” i podobnie jak jego poprzednik przy nominacji Sousy, chce utrzymywać tajemnicę do ostatniej chwili. Oczywiście postawienie na Nawałkę byłoby decyzją teoretycznie najmniej obarczoną ryzykiem, najbardziej akceptowalną przez zawodników, media i tzw. opinię publiczną.

Wariant „bezpieczny” może jednak okazać się tylko na krótką metę. Co by się bowiem stało, gdyby stary nowy selekcjoner przegrał w słabym stylu z Rosją? Nie ma takiej możliwości, żeby nie zarzucono wtedy Kuleszy konformistycznego podejścia do tematu i po prostu braku autorskiej idei. Jakby na to nie patrzeć, na Nawałkę wpadł Zbigniew Boniek, a obecny prezes jedynie odgrzewałby pomysł. Wtedy też pewnie posypałby się gromy za krótką pamięć szefa PZPN.

Bo jednak mundial w Rosji pod wodzą "schyłkowego" Nawałki to była kompromitacja, następnie doświadczonemu trenerowi kompletnie nie wyszło w Lechu Poznań, a przez ostatnie dwa lata w ogóle nie pracował, będąc poza obiegiem.

Skąd się wziął Koller? Nazwisko byłego selekcjonera reprezentacji Austrii i trenera FC Basel, zostało podrzucone Kuleszy przez byłego reprezentanta Polski. A prezes postanowił ją bardzo poważnie rozpatrzyć. Fakt, że zostawił sobie Kollera na koniec przeglądu kandydatów wcale nie musi być przypadkowy. Szwajcar, jeśli zrobi dobre wrażenie, błyskawicznie z ostatniego może stać się pierwszym…

Cezary Kowalski, Polsat Sport