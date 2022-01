- Ponieważ nie wszyscy moi zawodnicy wyjechali na mistrzostwa Europy, to z pozostałymi pracujemy w Płocku. Ale jest nas za mało, stąd pomysł, by zorganizować wspólne treningi z Zagłębiem - powiedział trener Xavi Sabate przed wyjazdem na zgrupowanie do Lubina.

Piłkarze ręczni Orlen Wisły są podstawowymi zawodnikami kilku reprezentacji narodowych startujących w mistrzostwach Europy na Węgrzech i Słowacji. Trener Sabate cieszy się ich wysoką formą, ale dla niego ważne jest, by cała drużyna dobrze przygotowała się do drugiej części sezonu i najważniejszych spotkań.

Na pierwsze zajęcia, które Sabate wyznaczył na 11 stycznia, dotarło dziewięciu zawodników Orlen Wisły, 10 piłkarzy drużyny było już na mistrzostwach Europy.

W polskiej kadrze pojawił się koronawirus, który wykluczył z gry Adama Morawskiego. Bramkarz został w Bratysławie. Ponieważ pozytywny wynik miało czterech kolejnych reprezentantów, w trybie pilnym Patryk Rombel powołał odesłanych po turnieju w Gdańsku Krzysztofa Komarzewskiego i Mikołaja Czaplińskiego.

Skuteczne trenowanie w tak okrojonym składzie nie jest możliwe, a nie można zapomnieć, że przed drużyną jest druga część sezonu i najważniejsze, decydujące spotkania w krajowych rozgrywkach oraz w Lidze Europejskiej.

Po wyjeździe dwóch młodych zawodników na mistrzostwa, trener Sabate miał do dyspozycji tylko siedmiu piłkarzy, do których dołączyli Dominik Mierzwicki i Oliwier Kamiński z drugiego zespołu. Nadal jednak nie było możliwe, by w tym okrojonym składzie drużyna w miarę normalnie trenowała.

Sabate przypomina, że zadaniem sztabu szkoleniowego jest przygotować się jak najlepiej do drugiej części sezonu. - Stąd pomysł na zorganizowanie wspólnych treningów z graczami z Zagłębia Lubin. To pozwoli nam realizować pełne jednostki treningowe na wyższym poziomie – powiedział.

To nie jest nowy pomysł. - Już to robiliśmy w listopadzie ubiegłego roku i nasze doświadczenia są bardzo pozytywne. Trener Jarosław Hipner wykonuje z Zagłębiem w Lubinie naprawdę dobrą robotę i nasze relacje są wzorowe. Ten obóz przygotowawczy zakończymy dwoma spotkaniami w mieszanych składach, co pozwoli nam na złapanie rytmu meczowego – wyjaśnił Sabate.

Płocczanie wyjeżdżają do Lubina 18 stycznia, a po wspólnych treningach połączona drużyna Orlen Wisły i Zagłębia Lubin zmierzy się 21 i 22 stycznia z zespołem Energii Kalisz.

Większość zawodników Orlen Wisły jest aktualnie na Węgrzech lub na Słowacji, gdzie walczy w ME. Na razie rozgrywane są mecze fazy grupowej.

W barwach polskiej reprezentacji występują: Przemysław Krajewski, Michał Daszek oraz Krzysztof Komarzewski i Mikołaj Czapliński. Z drużyną jest Adam Morawski, który jest w izolacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu.

Na mistrzowskich parkietach występują także: w zespole Rosji - Dima Żytnikow i Sergei Kosorotow, Węgier – Zoltan Szita, Chorwacji - Tin Lucin, Leon Sunsja, Lovro Mihic (dwaj ostatni są w izolacji z powodu pozytywnego testu), Bośni i Hercegowiny – Mirsad Terzic i Admir Ahmetasevic.

Rozgrywki drugiej części sezonu rozpoczną się w pierwszy weekend lutego. Liga Europejska zostanie wznowiona w połowie lutego.

