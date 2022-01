Gliwiczanie pozyskali wcześniej estońskiego napastnika Rauno Sappinena oraz pomocników Tihomira Kostadinova (Macedonia Północna) i Michała Kaputa. Cała czwórka podpisała kontrakty obowiązujące do końca czerwca 2025. 24-letni Reiner został wykupiony z SV Ried tuż przed wylotem Piasta do Antalyi.

ZOBACZ TAKŻE: Matej Hybs w Bruk-Bet Termalice

Jak wyjaśnił trener Piasta Waldemar Fornalik wszyscy ci zawodnicy zostali ściągnięci, by od razu pomóc zespołowi. Sappinen, Kostadinov i Kaput zagrali już w sobotnim sparingu z 3-ligowym LKS Goczałkowice-Zdrój, wygranym przez gliwiczan 5:1. Estończyk strzelił wtedy dwa gole.

Ten mecz zakończył pierwsze zimowe zgrupowanie w Rybniku. W Antalyi Piast zmierzy się w sparingach z serbskim FK Radnicki Nisz, macedońskim KF Shkendija Tetovo i bułgarską Ardą Kyrdżali.

Trener Fornalik nie ukrywał, że podczas zgrupowania w Turcji do ekipy może dołączyć jeszcze dwóch piłkarzy.

Reiner szkolił się w zespołach młodzieżowych Salzburga, a w barwach SV Ried rozegrał 88 spotkań.

- Jestem podekscytowany i przyznam, że towarzyszy mi lekki stres. Piast jest moim pierwszym zagranicznym klubem, ale ogólnie rzecz biorąc jestem szczęśliwy z podjętej decyzji. To doskonała okazja, by wykonać kolejny krok w rozwoju. Nowy kraj, nowa liga i nowa drużyna, ale jestem przekonany, że te doświadczenie będzie dla mnie bardzo cenne – ocenił stoper, cytowany w klubowych mediach.

Prezes Piasta Grzegorz Bednarski podkreślił, że zależało mu na wzmocnieniu rywalizacji w obronie.

- Trafił do nas piłkarz o świetnych warunkach fizycznych. Wysoki, prawie dwumetrowy obrońca, który w ostatniej rundzie w lidze austriackiej popisał się również liczbami, mając bramki (16 meczów, 2 gole) i asystę. Cieszymy się, że potwierdzamy ten transfer w dniu wylotu zespołu do Turcji. Constantin przepracuje z drużyną większość okresu przygotowawczego, co pozwoli mu dodatkowo poznać filozofię i styl gry Piasta – zaznaczył dyrektor sportowy klubu Bogdan Wilk.

Zespół trenera Fornalika zajmuje po 19 kolejkach 12. miejsce w tabeli.

W przygotowaniach nie biorą udziału pomocnicy Patryk Lipski i Tiago Alves oraz napastnicy Dominik Steczyk i Nikola Stojiljkovic, szukający nowych pracodawców. Nie ma też z zespołem doświadczonego pomocnika Tomasza Jodłowca, który przeszedł zabieg kolana.

AA, PAP