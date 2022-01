Po dwóch zwycięstwa w fazie wstępnej reprezentacja Polski jest już pewna awansu do kolejnej rundy mistrzostw Europy. Teraz jednak czeka ją mecz z Niemcami, który zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie D i ewentualnych punktach w fazie zasadniczej turnieju.

Mecz zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie D. Jest to o tyle ważne, że w kolejnej fazie mistrzostw będą liczyć się w tylko punkty zdobyte w starciu z rywalem, który również awansował. - Tuż po meczu byliśmy bardzo zmęczeni, dlatego potrzebujemy odpoczynku. Jednak od rana ruszamy z przygotowaniami do meczu z Niemcami, który będzie dla nas niezwykle istotny, ponieważ jego zwycięzca awansuje do kolejnej fazy z dorobkiem dwóch punktów. Widzieliśmy już ich spotkania, wiemy, gdzie upatrywać szans dla siebie w starciu przeciwko nim. Mają swoje problemy na poszczególnych pozycjach i będziemy szukać okazji, by w tym meczu zdobyć punkty - analizował reprezentant Polski.

Czytaj więcej na Interia.pl.

Interia.pl