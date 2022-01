Polskie florecistki z brązowym medalem w turnieju drużynowym Pucharu Świata w Poznaniu

Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań), Julia Walczyk, Martyna Długosz i Marika Chrzanowska (wszystkie KU AZS UAM Poznań) wywalczyły brązowy medal wygrywając w decydującym meczu z Rosją 44:42. To pierwsze podium Pucharu Świata polskich florecistek od 12 lat.

- Wierzyłam w swoje umiejętności i z taką dewizą stawałam dzisiaj na planszy. Cieszę się z tego sukcesu oraz z tego, że w kluczowych momentach potrafiłam opanować nerwy i robić swoje. To nasz duży sukces, udowodniłyśmy, że możemy wygrać z każdym - powiedziała Julia Walczyk.

- Zapamiętam na długo ten turniej. Po pierwsze dlatego, że był u nas w domu, czyli w Poznaniu. Po drugie dlatego, że cały czas miałam w myślach naszego trenera Mateusza Witkowskiego (8 września zginął tragicznie w wypadku samochodowym, był pomysłodawcą organizacji PŚ w Poznaniu-przyp.red.), który na pewno był tutaj z nami i z góry nam pomagał - stwierdziła Marika Chrzanowska.

- Nie jestem w stanie powiedzieć, który mecz był najtrudniejszy. Wiele osób powie, że ten z Włoszkami, ale myślę, że też mecz o brąz z Rosją. Czułam ogromną odpowiedzialność, nie chciałam zawieść dziewczyn i siebie. Jesteśmy bardzo zmęczone, ale satysfakcja jest ogromna, bo włożyłam całe serce w te zawody - oceniła Martyna Długosz.

- Jesteśmy przeszczęśliwe, bo przecież to nasze pierwsze podium Pucharu Świata w karierze. Trudny turniej, wymagające rywalki, ale byłyśmy drużyną i potrafiłyśmy wygrać z wyżej notowanymi rywalkami - powiedziała Martyna Jelińska.

POLKI W TURNIEJU:

Rywalizację w turnieju drużynowym Polki rozpoczęły od starcia z Węgierkami, czyli zespołem, który pozbawił je awansu na igrzyska olimpijskie w Tokio. Pierwsze zmiany były wyrównane, ale z lekką przewagą rywalek. Przy stanie 9:8 dla drużyny Węgier, na planszę weszły Martyna Długosz i Anna Poltz. Florecistka KU AZS UAM Poznań walczyła, jak w transie, zadając 10 trafień, a nie tracąc żadnego. To dało przewagę punktową, ale i mentalną, bo wszystkie pozostałe zmieny biało-czerwone rozstrzygały na swoją korzyść. Wygrały 45:23 i czekały na … faworyzowane brązowe medalistki z Tokio, Włoszki. “Takie zwycięstwo na pewno dodaje nam pewności siebie, wszystkie dobrze walczyłyśmy, dlatego nie składam broni i pełne wiary stajemy do kolejnego pojedynku” - powiedziała Martyna Długosz.

I rzeczywiście, w meczu z Italią działy się rzeczy niesłychane. Kiedy na drugiej zmienia Alice Volpi, triumfatorka sobotniego turnieju indywidualnego wypracowałą 5-punktową przewagę nad Martyną Jelińską, a po chwili Francesca Palumbo powiększyła ją do 7 punktów, wydawało się, że odrobienie tych strat w starciu z tak mocnym rywalem jest niemożliwe. Tyle, że w sporcie rzeczy niemożliwych nie ma. Najpierw do remisu po 15:15 doprowadziła Julia walczyk, a po chwili Martyna Długosz raz za razem punktowała w starciu z Volpi. Polki objęły prowadzenie 23:21. Utrzymywały przewagę aż do ostatniej zmiany, kiedy to w decydującej walce zmierzyły się Volpi i Walczyk. Zawodniczka UAM Poznań pokazała, że ma stalowe nerwy. Chociaż pozwoliła Włoszce wyjść na jednopunktowe prowadzenie, to w ostatnich 40 sekundach zadała trzy decydujące trafienie. Polki zwyciężyły 40:37 i zameldowały się w strefie medalowej.

O awans do finału biało-czerwone zmierzyły się z Japonią. I tu przyszły momenty słabości. Zareagował na nie trener Piotr Majewski, który w trakcie pojedynku zdecydował się na zmianę. Martynę Długosz zastąpiła Marika Chrzanowska. Na minutę przed końcem, przy stanie po 24, na planszy były Julia Walczyk i Yuko Ueno. Japonka potwierdziła, że nieprzypadkowo jest jedną z czołowych florecistek świata. Z zimną krwią zadała trzy trafienia i Polki przegrały 24:27.



W drugim półfinale Rosjanki uległy Amerykankom i było wiadomo, że w meczu o brązowy medal dojdzie do starcia Polska-Rosja. Całkiem niedawno, w grudniu, nasze florecistki przegrały z nimi mecz o wejście do czwórki Pucharu Świata w Saint-Maur.

Biało-czerwone rozpoczęły trochę nerwowo, ale od początku prowadziły. Każda z zawodniczek (Długosz, Walczyk, Jelińska) powiększała na swoich zmianach przewagę. Największą (40:29) uzyskały w przedostatniej, ósmej walce pomiędzy Martyną Długosz i Alexandrą Sunduchkovą. Tyle, że kończąca mecz Svetlana Tripapina zaczęła odrabiać starty. Julia Walczyk traciła punkt za punktem, ale w końcówce opanowała nerwy i Polki wygrały 44:42.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:

1. USA

2. Japonia

3. Polska

4. Rosja

5. Włochy

6. Chiny

7. Francja

8. Kanada

9. Niemcy

10. Korea

11. Ukraina

12. Węgry

13. Hong-Kong

14. Rumunia

15. Hiszpania

16. Brazylia

17. Austria

18. Chila

19. Wielka Brytania

20. Szwecja

Informacja prasowa