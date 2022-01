Rajd Dakar 2022. Triumf Polaka, wielka tragedia i ogromne emocje.

W ostatnim dniu rywalizacji w Rajdzie Dakar poznaliśmy ostatecznego rozstrzygnięcia, ale i usłyszeliśmy tragiczną nowinę. W wypadku zginął bowiem 20-letni członek ekipy PH Sport - Quentin Lavalee. To 68. śmiertelna ofiara organizowanego od 1979 roku Rajdu Dakar.

Ta wieść nakryła cieniem żałoby zmagania sportowe, a na trasie działo się sporo.

Najwięcej radości polskim fanom sprawił zapewne wynik Kamila Wiśniewskiego, który ukończył Rajd Dakar na trzecim miejscu w rywalizacji quadów. To jego najlepszy wynik w karierze. Mógł on być jeszcze lepszy, ale z powodu awarii silnika i konieczności jego wymiany Polak dostał 15 minut kary, co zamknęło mu drogę do zajęcia drugiego miejsca.

Pierwsze miejsce wśród quadowców wywalczył Francuz Alexandre Giroud, a drugi był Argentyńczyk Francisco Moreno, tracąc do zwycięzcy ponad dwie godziny.

Rajd Dakar. Quady - klasyfikacja końcowa:



1. Alexandre Giroud Francja/Yamaha YFZ 700) 50:00.51

2. Francisco Moreno (Argentyna/Yamaha Raptor 700) strata 2:21.11

3. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 2:27.25



Polscy kibice mogli liczyć również na to, że w klasie SSV w czołowej trójce klasyfikacji generalnej znajdą się Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. Polska załoga nieźle sobie radziła na przestrzeni kilkunastu dni zmagań i wygrała pięć odcinków specjalnych. Trzecie miejsce straciła jednak na ostatniej prostej. Wszystko za sprawą świetnej postawy Dokasa Baciuski oraz Oriola Mena, którzy wygrali etap i wyprzedzili Goczała i Łaskawca, spychając ich na czwarte miejsce w "generalce".

Do roszady doszło także na pozycji lidera, którą utracili Hiszpanie Gerard Farres Guell i Diego Ortega Gil. Zwycięzcami Rajdu Dakar zostali Austin Jones oraz Gustavo Gugelmin.

Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk zakończyli zmagania na piątym miejscu, natomiast Aron Domżała i Maciej Marton zajęli 12. lokatę.

Rajd Dakar. Klasa SSV - klasyfikacja końcowa:



1. Austin Jones, Gustavo Gugelmin (USA/Brazylia; Can-Am XRS) 47:22.50

2. Gerard Farres Guell, Diego Ortega Gil (Hiszpania/Can-Am Maverick) strata 2.37

3. Rokas Baciuska, Oriol Mena (Litwa/Hiszpania; Can-Am Maverick XRS) 15.18

4. Marek Goczał, Łukasz Łaskawiec (Polska/Can-Am XRS) 16.21

5. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska/Can-Am XRS) 28.28

...

12. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am XRS) 7:12.53

