Australian Open 2022 z udziałem Polaków na dowolnym urządzeniu w Polsat Box Go

W Polsat Box Go można oglądać na żywo mecze jednego z najważniejszych turniejów Wielkiego Szlema – Australian Open 2022. Najlepsi tenisiści świata do 30 stycznia będą walczyć o medale na twardych kortach Melbourne Park. Pierwsze wygrane mecze mają już na swoim koncie reprezentanci Polski: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, którzy od jutra będą rozgrywać kolejne spotkania.

W Polsat Box Go zmagania Polaków można śledzić w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Transmitowane na kanałach Eurosport 1 i 2 mecze Wielkiego Szlema Australian Open 2022 są dostępne w ramach prostego pakietu Polsat Box Go Sport, oferowanego w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni. Można je oglądać zarówno na stronie polsatboxgo.pl, jak i w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Polacy w Australian Open 2022

Tegoroczny konkurs Australian Open 2022 rozpoczął się dla Polaków pomyślnie. Podczas inauguracji Hubert Hurkacz pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa w czterech setach – 6:2, 7:6(3), 6:7(5), 6:3. W meczu 2 rundy, zaplanowanym na 19 stycznia około godziny 7:00 naszego czasu, zmierzy się z Francuzem Adrianem Mannarino. Faworytką tegorocznych rozgrywek jest także Iga Świątek, która dziś rano pokonała Brytyjkę Harriet Dart z wynikiem 6:3, 6:0, awansując tym samym do drugiej rundy. Kolejną rywalką tenisistki z Raszyna będzie Szwedka Rebecca Peterson. Spotkanie rozpocznie się 20 stycznia o godzinie 1:00 naszego czasu. Po raz pierwszy w karierze do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju w Melbourne awansował także 26-letni Kamil Majchrzak, wygrywając 6:1, 6:1, 7:5 z Włochem Andreasem Seppim. Polakowi udało się uzyskać swój najlepszy wynik w karierze. Jego kolejnym rywalem będzie Australijczyk Alex De Minaur lub Włoch Lorenzo Musetti. Do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju awansowała również Magda Linette, pokonując Anastaziję Siewastową w dwóch setach – 6:4, 7:5. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Daria Kasatkina. Mecz odbędzie się w czwartek, 20 stycznia. Na pierwszej rundzie udział w turnieju zakończyła Magdalena Fręch, która przegrała z utytułowaną Rumunką Simoną Halep 4:6, 3:6.

Pakiet Polsat Box Go Sport – co oglądać?

Użytkownicy pakietu Polsat Box Go Sport poza kanałami Eurosport i meczami Australian Open 2022 otrzymują dostęp do innych najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i in.), Polsat Sport Premium (Liga Mistrzów UEFA), Eleven Sports (włoska Serie A TIM, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, Formula 1), CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą, wszystkich meczów Fortuna 1 Ligi na żywo i na wyłączność i wielu innych.

Informacja prasowa