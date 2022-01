Colley w przeszłości był uznawany za spory talent szwedzkiej piłki. Dość powiedzieć, że w 2015 roku zakontraktowała go Chelsea. Ostatecznie stoper nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie "The Blues", ale rozegrał kilkadziesiąt meczów w juniorach, między innymi będąc kapitanem podczas rozgrywek młodzieżowej Ligi Mistrzów.



W 2019 roku rosły obrońca trafił do włoskiego Chievo Werona, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w rodzimym IK Sirius, gdzie był podstawowym wyborem trenera. Reprezentował Szwecję w drużynach młodzieżowych od kadry U-15 do U-19.

22-latek jest kolejnym piłkarzem, który w zimowym okienku transferowym wzmocnił Wisłę. Wcześniej kontrakty z Białą Gwiazdą podpisali Momo Cisse, Luis Fernandez, Sebastian Ring i Zdenek Ondrasek, który wrócił do Krakowa po kilkuletniej przerwie.

BS, Polsat Sport