ME w piłce ręcznej 2022: Kto awansował? Wyniki poniedziałkowych meczów

W poniedziałek Francuzi świetnie zagrali w obronie, tracąc do przerwy tylko siedem bramek, co jest rekordem turnieju. Schodząc do szatni, prowadzili różnicą dziewięciu trafień i w drugiej połowie spokojnie kontrolowali sytuację na boisku w Pick Arenie w Szegedzie. Bohaterem meczu był Kentin Mahe, który rzucił sześć goli swojemu koledze klubowemu z węgierskiego Veszprem Vladimirowi Cuparze.

Zobacz także: Drugie zwycięstwo Polaków w ME 2022

W niedzielę z awansu cieszyli się Polacy po zwycięstwie nad Białorusinami 29:20. We wtorek zagrają o pierwsze miejsce w grupie D z osłabionymi koronawirusem Niemcami.

Wynik tego meczu będzie się liczyć w drugiej fazie, w której rywalami biało-czerwonych będą po dwie najlepsze drużyny z grup E i F, czyli Hiszpania, Szwecja, Rosja i Norwegia. Z grup A i C awansowały: Dania, Czarnogóra, Francja i Chorwacja.

Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z grup I (utworzonej z A, B i C) i II (D, E, F). Mecz o brązowy medal i finał zostanie rozegrany 30 stycznia.

Wyniki poniedziałkowych meczów fazy grupowej ME piłkarzy ręcznych:

Grupa A (Debreczyn):

Czarnogóra – Słowenia 33:32 (16:19)

Macedonia Płn. – Dania 21:31 (11:15)

Grupa C (Szeged):

Ukraina – Chorwacja 25:38 (13:18)

Francja – Serbia 29:25 (16:7)

Grupa E (Bratysława)

Bośnia i Hercegowina – Hiszpania 24:28 (14:12)

Czechy – Szwecja 27:27 (11:12)

Grupa F (Koszyce)

Słowacja – Rosja 27:36 (9:19)

Litwa – Norwegia 29:35 (16:16).

RM, PAP