- Na nowej ziemi człowiek chce wypaść jak najlepiej. To pierwsze wrażenie jest bardzo ważne - powiedział przed FEN 38 Michał Andryszak (22-10, 14 KO, 7 SUB). W sobotę "Longer" zadebiutuje w organizacji. Naprzeciwko niego stanie Geronimo dos Santos (43-23-1, 31 KO, 8 SUB). Ich pojedynek będzie walką wieczoru gali, która odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.